Cómo Gavin Newsom ataca a Trump con sus mismas armas en la batalla de los mapas electorales de Texas

La campaña del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, contra los intentos republicanos de redibujar los mapas electorales de Texas ha tomado un llamativo giro con el tono de sus publicaciones en redes: imita de forma burlona el particular estilo del presidente Donald Trump.

Newsom no solo ha desafiado a Trump a desistir de alterar los distritos de Texas sino que se refiere a sí mismo como "su gobernador favorito", anuncia una rueda de prensa como "Día de la Liberación" y cierra con "gracias por su atención sobre este asunto".

Con esos y otros manerismos tan propios de Trump ha conseguido llamar la atención sobre su arremetida contra el plan republicano de redistribución de distritos electorales impulsado por el propio presidente Trump para asegurarse el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período.

Newsom ha prometido que si Texas implementa esa medida, que suele hacerse una vez cada 10 años y no a mitad de la década, California también pondrá en marcha su propio plan de redistribución de distritos electorales para contrarrestar la maniobra de Texas, que podría sumarle cinco escaños a los republicanos en la Cámara Baja.

La jugada del gobernador es un tanto arriesgada, ya que, a diferencia de los republicanos de Texas, los demócratas de California tendrían que tener el visto bueno de dos tercios de la Legislatura estatal y el permiso de los votantes para hacerlo. La votación sería tan pronto como en noviembre. Newsom, en cambio, se ha mostrado confiado de que la iniciativa tendría el respaldo del electorado.

“Creo que los votantes lo aprobarán. Creo que los votantes entienden lo que está en juego”, declaró el gobernador el viernes. “Vivimos en el estado menos pro-Trump de Estados Unidos”, agregó.



La rivalidad entre Trump y Newsom y sus ataques mutuos en redes sociales no es nueva, pero se ha reavivado desde que el presidente desplegó en junio a la Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar las protestas contra las redadas de ICE y apoyar en los esfuerzos de deportación.

La 'trumpización' de Gavin Newsom en redes sociales

Además de pagarle a los republicanos con su propia moneda y advertir que California también pondría en marcha una redistribución de distritos electorales, el gobernador, que algunos señalan como potencial candidato de su partido para las próximas elecciones presidenciales, está haciendo lo mismo con Trump, copiando de forma evidente e irónica su estilo de comunicación.

En varios posts en X, todos en mayúsculas, como los de Trump, Newsom echa mano de todos los giros retóricos del republicano para enviar un mensaje contra él, poniendo en evidencia el uso de esos mismos recursos por parte del presidente a la hora de traer los temas a su terreno, intentar ridiculizar a sus oponentes y soltar algún que otro dato de dudosa veracidad.

Tuit de la oficina del gobernador Gavin Newsom. Imagen Governor Newsom Press Office/X



(En español: COMO MUCHOS SABEN, DONALD “TACO” TRUMP — AUTOR DEL ARTE DEL “ACUERDO”(UN LIBRO QUE DEBERÍA DEVOLVER A LA BIBLIOTECA) — ACABA DE PERDER EL MEJOR ACUERDO DE LA HISTORIA. SIEMPRE “SE ACOBARDA” (ARANCELES, CHINA), PERO INCLUSO SIENDO UN “GALLINA” DEBERÍA RECONOCER UN BUEN “ACUERDO” CUANDO LO VE. YO, SU GOBERNADOR FAVORITO, GAVIN CHRISTOPHER NEWSOM, OFRECÍ EL MEJOR Y MÁS “ASOMBROSO ACUERDO” DE LA HISTORIA: DEJEN DE MANIPULAR LOS MAPAS DE TEXAS Y CALIFORNIA NO HARÁ LOS NUESTROS MÁS “HERMOSOS.” LAMENTABLEMENTE —PERO SIN SORPRESA — DONALD FUE DEMASIADO DÉBIL (MANOS PEQUEÑAS) PARA SIQUIERA ESCRIBIRME UNA RESPUESTA. ¡SIN ACUERDO! Y SIN ACUERDO = MAPAS PERFECTOS Y HERMOSOS QUE “PONDRÁN FIN” A SU PRESIDENCIA. PRONTO NO SERÁ EL “47.” LOS PATRIOTAS RECUPERARÁN EL CONGRESO. MUCHOS DICEN QUE DEBERÍA POSTULARME PARA SPEAKER (¡¡¡NO LO HARÉ!!!). ¡HAGAMOS LOS MAPAS GRANDIOSOS OTRA VEZ! ¡¡¡DÍA DE LIBERACIÓN MAÑANA!!! ¡GRACIAS! — GCN)

El tuit de la foto, publicado por la oficina del gobernador Newsom en X, lo tiene todo: desde llamar a su adversario político con un epíteto peyorativo, usar calificativos como "hermoso" o "asombroso acuerdo", autoproclamarse el "gobernador favorito", apropiarse del patriotismo o lanzar amenazas con poco fundamento, como que la respuesta de California será "el fin de su presidencia" y que Trump "dejará pronto de ser el 47" [presidente].

Newsom hace referencia a una carta que le envió al presidente el pasado 11 de agosto, pidiéndole detener las maniobras republicanas en Texas para manipular los mapas electorales a su favor. En la misiva, el gobernador advierte al presidente que está "jugando con fuego" y "poniendo en riesgo la desestabilización de nuestra democracia" y asegura que si no da marcha atrás, California activaría sus propios mecanismos para redibujar sus distritos electorales a favor de los demócratas, y contrarrestar así la estrategia de Texas.

En su tuit, la oficina de Newsom anuncia que al no recibir respuesta, a Trump se le venció el plazo, imitando los mensajes en redes del republicano como parte de su cruzada arancelaria, a base de amenazas y fechas límite. Incluso, Newsom anunció que este jueves sería el 'Día de la Liberación', el nombre con el que Trump bautizó el anuncio de su larga lista de aranceles supuestamente 'recíprocos' a países de todo el mundo, que terminaron desplomando las bolsas y siendo prorrogados.

Para el demócrata, su 'Día de la Liberación' implicará el anuncio de la campaña de California para aprobar la redistribución de distritos electorales en el estado.

Newsom lleva días haciéndolo, incluso, llegó a publicar un tuit con la palabra 'covfefe' —un aparente error tipográfico de un tuit del presidente de 2017 que se hizo viral— y aunque no está claro que su estrategia de mimetizarse con Trump para resignificar el relato vaya a producir frutos en materia de políticas reales o consiga contrarrestar la redistribución de distritos a favor de los republicanos, al menos el demócrata ha conseguido llevarse una buena cantidad de likes y viralizar sus publicaciones, que han sido vistas por millones de usuarios.

Entre los cientos de comentarios del mensaje de Newsom en la red social X, un usuario escribió: "Esto es exactamente la energía audaz y sin filtros que los demócratas necesitan. Hay que dejar de ser amables mientras la otra parte arrasa con la democracia. La publicación utiliza el propio estilo de Trump… mayúsculas, pullas, exageraciones, para reafirmar un mensaje serio: la manipulación electoral ( gerrymandering) es supresión de votantes. PUNTO. Necesitamos más demócratas denunciándolo".

