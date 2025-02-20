"¡Qué gran idea!": lo que Trump "aprendió" de Claudia Sheinbaum, a quien llamó una mujer "maravillosa"

Video ¿México debería preocuparse por los sobrevuelos de drones de la CIA en su territorio? Lo analizamos

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció el miércoles a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, una reveladora idea durante una conversación telefónica.

En una cumbre de inversores en Miami, Trump dijo que va a lanzar campañas de publicidad para la prevención del uso de drogas en Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de México.

PUBLICIDAD

"¡Qué gran idea!", dijo el presidente, alabando a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que calificó como una mujer "maravillosa".

Trump confesó que no había sido "muy amable" durante la llamada, pues suele quejarse siempre de la llegada de inmigrantes por la frontera con México, pero que durante la conversación entre ambos sobre drogas ella dijo algo que realmente le impactó.

Así describió Trump su diálogo con Sheinbaum y cómo ella le dio una gran idea

"Le dije (...) 'no son una gran nación consumidora de drogas'. Y ella dijo: 'No, no somos consumidores'".

"Consumidores. Qué palabra más interesante (...) ¿Y por qué?", preguntó Trump, según su recuento del diálogo con Sheinbaum.

"'Bueno, tenemos valores familiares muy fuertes'. Pero nosotros también los tenemos, le dije", siguió Trump.

"'Además, hacemos mucha publicidad (...)'. ¡Oh!, ¿quieres decir que hacen publicidad sobre lo malas que son las drogas? 'Sí, lo hacemos. Gastamos mucho dinero en publicidad'", siguió Trump, narrando la conversación.

"¡Increíble! Esa fue una gran conversación, porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas, para que los niños no las usen, que te devoran el cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, tu todo", contó el republicano a su audiencia.

Trump dijo que le había dado las gracias a Sheinbaum por su gran idea. " Tantas llamadas y nunca aprendí nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendí nada de nadie. Y hablé con esta mujer, tan pronto como lo dijo (...), dije exactamente: ¡Qué gran idea!".

La relación de Trump con México

En su guerra declarada contra la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo, el presidente estadounidense ha cargado en reiteradas ocasiones contra México, asegurando que ese país podría hacer más para evitarlos.

PUBLICIDAD

De hecho, a principios de este mes amenazó a México y Canadá con aranceles del 25% a todas sus exportaciones si no redoblaban sus esfuerzos contra estos dos problemas.

En respuesta, las autoridades mexicanas han multiplicado sus anuncios sobre detenciones de narcos y decomisos de drogas y desplegaron 10,000 militares a lo largo de las casi 2,000 millas de frontera con Estados Unidos.

El mandatario aplazó por un mes la entrada en vigor de los aranceles, hasta inicios de marzo.

En su primer día en el cargo Trump ordenó la designación de algunos de los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, un enfoque criticado por México. La noche del miércoles se conoció finamente cuáles son las organizaciones que entran bajo esa designación.

El martes de esta semana, el diario The New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estaba realizando vuelos con drones sobre zonas del noroeste para localizar laboratorios de fentanilo. El miércoles, Sheinbaum salió a apaciguar a los suyos diciendo que esos vuelos son parte de "colaboraciones que se han dado durante muchos años, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano”.

Desde su campaña a la presidencia en 2015, para lo que sería su primer mandato, el republicano puso su sello a las relaciones con el país vecino, describiendo a los inmigrantes de esa nación como "delincuentes" y "violadores". También desde entonces prometió construir el muro fronterizo en toda la frontera entre ambos países, y aseguró que haría que México pagara por su construcción, algo que no ocurrió.

Con información de AFP, AP.