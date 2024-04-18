Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán por el ataque contra Israel: ¿en qué consisten?

Video Tensión en Medio Oriente: las acciones de líderes mundiales para evitar escalada del conflicto entre Israel e Irán

El ataque de Irán contra Israel la semana pasada no se quedó sin consecuencias. Estados Unidos impuso este jueves una nueva ronda de sanciones a Irán al tiempo que crece la preocupación de que el ataque sin precedentes de Teherán contra Israel pueda avivar una guerra más amplia en Oriente Medio.

Las sanciones fueron anunciadas en un comunicado por el presidente Joe Biden, quien detalló que apuntan a líderes y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, el ministerio de defensa de Irán y el programa de misiles y drones del gobierno iraní "que permitió este descarado ataque".

Biden dijo que, con estas nuevas sanciones, EEUU continuará intentando que Irán "rinda cuentas" por sus acciones, y aseguró que tienen como objetivo "limitar los programas militares desestabilizadores" de la república islámica, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Te contamos en qué consisten las sanciones impuestas a Irán por parte de EEUU.

¿A quienes van dirigidas las sanciones en Irán?

La oficina de control de activos extranjeros del departamento del Tesoro de EEUU enlistó a 16 personas y dos entidades en Irán que producen motores que impulsan los drones utilizados en el ataque del 13 de abril contra Israel.

De acuerdo con el departamento del Tesoro, estas sanciones van dirigidas a aquellos que propician la proliferación de miembros que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica.

También aplica para su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de drones.

¿Qué industrias se verán afectadas por las sanciones de EEUU a Teherán?

El departamento de Estado detalló a través de un comunicado firmado por el portavoz, Matthew Miller, que las sanciones apuntan al programa de vehículos aéreos no tripulados, a la industria siderúrgica y las empresas de automóviles de Irán.

"En respuesta al ataque sin precedentes de Irán contra Israel, Estados Unidos está tomando medidas radicales contra varios actores involucrados en el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, proveedores y clientes de uno de los mayores productores de acero de Irán y compañías automotrices iraníes con conexiones con Estados Unidos", apunta el comunicado.



El Tesoro también sancionó a cinco empresas que suministran materiales componentes para la producción de acero a la Khuzestan Steel Company (KSC) de Irán o que compran productos de acero acabados en la KSC.

Además, el Tesoro sancionó al fabricante de automóviles iraní Bahman Group y a tres de sus filiales, que han seguido apoyando materialmente a la Guardia Revolucionaria y otras entidades sancionadas.

¿Cómo impedirán el acceso de Irán a avances tecnológicos?

También el departamento de Comercio impuso nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como la microelectrónica básica de grado comercial.

"Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que apoyan la proliferación imprudente de Irán de armas que desestabilizan el Oriente Medio y más allá", apuntó Miller.

Durante el Gobierno de Biden (desde enero de 2022), EEUU ha sancionado a más de 600 personas y entidades relacionadas con Irán y sus aliados de Hamas, Hezbollah y los hutíes del Yemen, entre otros.

¿Quién más impuso sanciones en contra de Irán?

Reino Unido, quien también participó junto con EEUU en la defensa desde el aire del territorio israelí durante el ataque de Irán, impuso sanciones a Teherán.

Las sanciones de Reino Unido van dirigidas contra "varias organizaciones militares iraníes, individuos y entidades implicadas en la industria iraní de drones y misiles balísticos".

Mientras que la Unión Europea decidió el miércoles en una cumbre celebrada en Bruselas imponer nuevas sanciones contra los productores iraníes de drones y misiles.

El jueves, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, indicó que los líderes de los países del G7, reunidos en la isla italiana de Capri, analizan "medidas adicionales", al tiempo que insistió en la necesidad de evitar "una escalada".

Se espera que los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia) soliciten sanciones individuales contra personas involucradas en la cadena de suministro de misiles y drones a Irán, según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

El ataque de Irán contra Israel la madrugada del domingo fue una respuesta a un bombardeo atribuido a Israel al consulado de Irán en Siria perpetrado a principios de este mes. El jefe militar de Israel dijo el lunes que su país responderá al ataque iraní, al tiempo que mandatarios de todo el mundo advierten contra las represalias, en un intento de evitar una espiral de violencia.

