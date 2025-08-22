Hegseth despide al jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa tras el informe sobre el ataque a Irán que enfureció a Trump: reportes

El secretario de Defensa Pete Hegseth despidió este viernes al jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Jeffrey Kruse, el general que hizo pública la evaluación sobre los limitados daños a los sitios nucleares iraníes provocados por los ataques estadounidenses, según reportó The Washington Post y confirmó después la agencia AP.

El despido se produce unos meses después de que se filtraran a los medios los detalles de la evaluación preliminar de Kruse, que concluyó que el programa nuclear de Irán solo se había retrasado unos pocos meses por los ataques de EEUU, contradiciendo las afirmaciones de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.