Cómo grupos de Rusia y China siembran teorías conspirativas en EEUU tras el asesinato de Charlie Kirk

Rusia actuó para amplificar las teorías conspirativas en línea sobre el asesinato de Charlie Kirk apenas horas después de que ocurriera, sembrando en las redes sociales la afirmación de que Estados Unidos se está deslizando hacia una guerra civil.

Al mismo tiempo, grupos chinos y proiraníes también difundieron desinformación sobre el tiroteo. Aquellos leales a los intereses de Irán respaldaron teorías conspirativas antisemitas, mientras que bots vinculados a Pekín afirmaron que la muerte de Kirk demuestra que Estados Unidos es violento, polarizado y disfuncional.

Los adversarios de Estados Unidos llevan mucho tiempo utilizando cuentas falsas en redes sociales, bots y desinformación para presentarlo como un país peligroso, asolado por el extremismo y la violencia armada. El asesinato de Kirk ha brindado otra oportunidad a quienes, en el extranjero, desean influir en la opinión pública y, al mismo tiempo, exacerbar la polarización política.

"La muerte de Charlie Kirk y la inminente guerra civil", tuiteó el ultranacionalista ruso Alexander Dugin, cuya influencia le valió el apodo de "el cerebro de Putin", en referencia a su influencia sobre el presidente de Rusia.

Los bots prorrusos culparon a los demócratas y predijeron más violencia. Los medios estatales rusos publicaron artículos en inglés con titulares que denunciaban una conspiración orquestada por fuerzas oscuras: "¿Fue el asesino de Charlie Kirk un profesional?".

La desinformación extranjera constituye una pequeña fracción del debate general online sobre la muerte de Kirk, pero podría socavar cualquier esfuerzo por sanar las divisiones políticas o incluso incitar a más violencia.

“Hemos visto múltiples campañas rusas intentando explotar el asesinato de Kirk”, afirmó Joseph Bodnar, director de investigación del Instituto para el Diálogo Estratégico.

En muchos casos, las campañas no añaden nuevas afirmaciones, sino que reciclan las que surgieron de usuarios estadounidenses. “Están seleccionando a actores nacionales y amplificándolos”, explicó.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, aversarios que adaptan la desinformación según sus intereses

En cada caso, quienes difunden la desinformación la han adaptado a sus propios fines. La propaganda china se ha centrado en la naturaleza violenta de la muerte de Kirk, presentando a Estados Unidos como una nación de violentos dueños de armas y extremistas políticos.

Voces rusas han intentado vincular la muerte de Kirk con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, difundiendo incluso una teoría conspirativa de que el gobierno ucraniano mató a Kirk debido a sus críticas a esa ayuda.

Los grupos proiraníes adoptaron una postura diferente, afirmando que Israel estaba detrás de la muerte de Kirk y que el sospechoso fue incriminado para asumir la culpa. Esta teoría conspirativa se popularizó entre los grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, demostrando la facilidad con la que las afirmaciones corrosivas pueden propagarse online a pesar de las barreras lingüísticas y culturales.

Cómo se propaga la desinformación tras desastres y tragedias

Las afirmaciones falsas y engañosas pueden propagarse rápidamente tras grandes acontecimientos noticiosos, ya que las personas buscan información en línea. Los programas de inteligencia artificial capaces de crear videos y audios realistas pueden dificultar todavía más la búsqueda de la verdad, al igual que los chatbots de IA que ofrecen información falsa de forma rutinaria.

Esto volvió a ocurrir después del asesinato de Kirk, cuando información errónea sobre el tiroteo y el sospechoso se difundió rápidamente en internet.

En los últimos años, grupos que buscan sembrar confusión o desconfianza se han aprovechado de los huracanes, las guerras, el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, la pandemia del covid-19 y otros desastres, así como los atentados en contra del presidente Donald Trump.

Los detalles varían, pero las teorías conspirativas impulsadas por adversarios extranjeros sugieren que las instituciones estadounidenses (el gobierno, los medios de comunicación, las fuerzas del orden, la atención médica) están fallando y ya no se puede confiar en ellas, y que es probable que haya más violencia.

Las plataformas "están fracasando" en limitar publicaciones que desinforman, según analista

Independientemente de la fuente de información, las empresas de redes sociales deberían hacer más para detener tanto la desinformación extranjera como los llamados internos a la violencia, dijo Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que rastrea la desinformación en línea.

Las publicaciones que instan a la violencia en represalia tras la muerte de Kirk han sido vistas 43 millones de veces solo en X, según la investigación del centro, aunque no puede decir qué publicaciones provienen de fuentes extranjeras.

Plataformas como X “están fracasando catastróficamente a la hora de limitar el alcance de las publicaciones que celebran el asesinato y el caos”, dijo Ahmed.

Rusia, China e Irán han negado haber propagado desinformación. Las autoridades chinas han refutado específicamente las afirmaciones de que se están utilizando bots chinos en redes sociales para amplificar afirmaciones falsas sobre el tiroteo de Kirk.

"China condena todos los actos ilegales y violentos. Dicho esto, nos oponemos firmemente a que algunos políticos estadounidenses acusen a China de 'infundir desinformación y fomentar la violencia'", publicó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en X.

Para los adversarios extranjeros que buscan sembrar la discordia en Estados Unidos, la desinformación puede ser efectiva y económica. Para las autoridades que intentan mantener al público informado, las afirmaciones falsas sobre la muerte de Kirk son un intento potencialmente peligroso de secuestrar el discurso estadounidense.

"Estamos rastreando una enorme cantidad de desinformación", declaró el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, en una reciente conferencia de prensa sobre el asesinato de Kirk. "Lo que vemos es que nuestros adversarios buscan la violencia (...) Tenemos bots de Rusia, China y de todo el mundo que intentan difundir desinformación y fomentar la violencia", agregó.

Cox instó a la gente a ignorar las afirmaciones falsas que parecen diseñadas para generar miedo.

