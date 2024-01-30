¿Qué tan cerca están EEUU e Irán de una guerra? El ataque que mató a tres militares elevó las tensiones en Medio Oriente

Video Las imágenes de los nuevos ataques de EEUU y Reino Unido a los hutíes en Yemen

El temor a que la tensión en Oriente Medio escale a un punto de no retorno que lleve a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán aumentó este domingo con el ataque con dron contra una base militar en Jordania que mató a tres soldados estadounidenses.

Es un episodio más de un enfrentamiento que no ha hecho sino escalar desde que la guerra entre Israel y el grupo militante palestino Hamas comenzó a amenazar con un conflicto amplio en esa región. El ataque del fin de semana supuso la primera vez que miembros de las fuerzas de Estados Unidos mueren como consecuencia de fuego hostil derivado de la guerra entre Israel y Hamas.

El presidente Joe Biden amenazó con represalias en Jordania. "Que no haya dudas. Haremos responsables a los involucrados en el momento y de la forma que elijamos", dijo. El mandatario aseguró que el ataque fue perpetrado por militantes respaldados por Irán y calificó el incidente como "totalmente injusto".

Irán, por su parte, negó una implicación directa en los hechos alegando que lo que llama "grupos de resistencia" no reciben órdenes directa de Teherán sobre cómo apoyar a los palestinos contra Israel.

Estas muertes ocurren en un contexto tenso y explosivo. Estados Unidos y fuerzas aliadas en Irak y Siria fueron blanco de más de 150 ataques desde mediados de octubre, según el Pentágono. Se trata de una repercusión directa de la guerra en Gaza entre Israel, aliado de Washington, y Hamas, respaldado por Irán.

Las múltiples advertencias de Irán dirigidas a EEUU

Horas más tarde de que se diera a conocer la muerte de los soldados, Jordania negó que el ataque hubiese tenido lugar en su territorio y afirmó que ocurrió en una base militar en territorio sirio. Mientras tanto, la Resistencia Islámica en Irak, grupos armados proiraníes que rechazan el apoyo de Estados Unidos a Israel, reivindicaron los "ataques perpetrados el domingo al amanecer con drones" contra tres bases en territorio sirio.

El vocero de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que la muerte de los soldados "es un mensaje para el gobierno estadounidense de que, salvo que el asesinato de inocentes en Gaza se detenga, podría enfrentarse a toda la nación" musulmana. "La continuación de la agresión estadounidense-sionista en Gaza podría causar una explosión regional", añadió en una declaración.

A todo esto se suma una advertencia previa al atque lanzada por Irán a Estados Unidos. La semana pasada, Teherán afirmó que los ataques contra los hutíes de Yemen son un "error estratégico" y una "intensificación" del conflicto en Oriente Medio. Se refiere a la ofensiva de Estados Unidos y aliados a los ataques hutíes que han puesto en vilo el tráfico marítimo en el mar Rojo.

"Enviamos un mensaje serio y una advertencia a los estadounidenses respecto a que su acción junto con Reino Unido contra Yemen en el mar Rojo es una amenaza a la paz y la seguridad en la región", dijo el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian.



El jefe de la diplomacia iraní afirmó que los ataques estadounidenses y británicos contra los hutíes de Yemen suponen una "intensificación del alcance de la guerra" en Gaza, informó la agencia estatal IRNA.

Mahad Darar, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Colorado, coincidió en que los ataques estadounidenses contra los hutíes tendrán amplias implicaciones, no solo para los hutíes y la guerra civil de Yemen, sino también para la región en general, donde Estados Unidos mantiene aliados clave.

“Los hutíes ganan políticamente con estos ataques de Estados Unidos y Reino Unido, ya que apoyan una narrativa que el grupo ha estado cultivando: que son luchadores por la libertad (y) que combaten el imperialismo occidental en el mundo musulmán”, explica Darar en un artículo publicado en The Conversation.

La oleada de ataques en los que participan Estados Unidos y sus aliados no logró disuadir hasta ahora a los hutiés, sino que ha elevado el riesgo de una guerra regional más amplia que Estados Unidos lleva meses tratando de evitar.

Un conflicto que amenaza con salpicar a todo Oriente Medio

La muerte de los tres soldados estadounidenses en la base de Jordania no ha sido el único incidente que ha incrementado la tensión en la región. Desde principios del año, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon varias posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen.

Y, posteriormente, el 22 de enero las fuerzas estadounidernses y británicas lanzaron un segundo ataque conjunto contra 60 objetivos en Yemen relacionados con los hutíes, en lo que fue el primer gran acto de represalia contra los insurgentes por los ataques en el mar Rojo.

Los hutíes, una milicia respalda por Irán que controla extensas áreas en Yemen, han perpetrado numerosos ataques en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb contra barcos que, aseguran, están relacionadas con Israel o se dirigen hacia ese país.

Los hutíes defienden que sus ataques son una represalia por la ofensiva que Israel lanzó sobre la Franja de Gaza después del ataque del brazo armado del grupo palestino Hamas el 7 de octubre. Esos ataques han obligado a numerosas empresas a suspender su paso por esa vía marítima, por donde transita hasta el 12% del comercio mundial.

Video Las imágenes del ataque de EEUU y Reino Unido a los rebeldes hutíes en Yemen



El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó que las fuerzas rebeldes seguirán con sus operaciones militares para imponer un bloqueo a la navegación israelí en los mares Rojo y Arábigo hasta que se logre un alto el fuego en Gaza y se levante el asedio impuesto al enclave palestino.

Por su parte, Estados Unidos asegura que seguirá "haciendo lo necesario para proteger" el transporte marítimo en el mar Rojo, en el estrecho de Bab el Mandeb y en el golfo de Adén, frente a las costas de Yemen.

De los hutíes a Irán y EEUU

Más allá de la acción militar, Estados Unidos intenta ejercer presión diplomática y financiera sobre los hutíes, a los que volvió a calificar de organización "terrorista" la semana pasada, tras retirar esa etiqueta poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.

Esa organización forma parte de lo que Irán presenta como el 'eje de la resistencia' frente a Israel, que reúne a movimientos armados de la región como el libanés Hezbollah, Hamas y otras facciones de Irak y Siria.

Armados y apoyados por Irán, los hutíes tienen una visión del mundo guiada por el lema de su grupo: "Dios es el más grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel".

Yemen, el país más pobre del mundo árabe, está sumido en una guerra estancada entre los hutíes y las zonas bajo la bandera de una coalición liderada por Arabia Saudita. Cualquier enfrentamiento militar directo con Estados Unidos refuerza la posición de los hutíes en el panorama político yemení. También eleva su perfil dentro del llamado 'eje de la resistencia'.

El conflicto con Estados Unidos también permite a los hutíes ignorar los esfuerzos árabes e internacionales por alcanzar un alto el fuego permanente y un posible acuerdo de paz en Yemen. Asimismo, “el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a Israel durante el conflicto actual contribuye al escepticismo en la región sobre los verdaderos objetivos de los ataques con misiles contra los hutíes”, dice Darar.

Además, Estados Unidos tiene una larga y complicada historia en Yemen, que empieza con la relación de Washington con el presidente del país, que lleva 33 años en el poder.

¿Qué influencia tiene Irán sobre su 'eje de la resistencia'?

Aunque Irán arma y respalda a los hutíes, no está claro en qué medida ha ayudado a planificar o dirigir los ataques perpetrados en las pasadas semanas.

Este lunes, el vocero de la cancillería iraní, Nasser Kanaani, volvió a insistir en que " los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones y acciones". "Aunque Irán no ve bien que se desaten conflictos en la región, no interfiere en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar a la nación palestina", dijo.

Independientemente de la implicación directa de Teherán en la planificación y ejecución de dichos incidentes, las acusaciones apuntan a un contexto más amplio: en la geopolítica de Medio Oriente, la estrategia de Irán de alinearse con actores no estatales violentos, en particular Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, influye en el equilibrio de poder regional.

“Como expertos en la relación de Irán con su red de apoderados, entendemos que la conexión de Irán con cada grupo es distinta pero está interrelacionada, lo que revela los objetivos regionales de Teherán. Desde el sur del Líbano hasta Gaza y Yemen, estas alianzas configuran el panorama político y ponen de relieve la naturaleza de la influencia y el control en la guerra por poderes. Sirve de contrapeso a las capacidades militares convencionales relativamente limitadas de Irán y constituye una pieza clave de su política exterior”, dijeron Sara Harmouch, de la Universidad Americana, y Nakissa Jahanbani, de la Academia de West Point, en un artículo publicado en The Conversation.

La colaboración de Irán con Hezbollah ha llevado a este grupo a desarrollar un sofisticado arsenal, que incluye tecnología avanzada de drones, armas químicas y una mayor capacidad de lanzamiento de cohetes. “Esta evolución ha permitido a Hezbollah convertirse en mentor y apoyo de otros grupos respaldados por Irán”, dijeron Harmouch y Jahanbani.

Esta alianza Hezbollah-Irán es sin duda más importante que la relación de Irán con otros aliados y desempeña un papel decisivo en la estrategia regional de Teherán. No solo amplía la influencia de Irán en Medio Oriente, sino que también sirve de contrapeso a sus adversarios, especialmente Israel y Arabia Saudita, explican las expertas.

El apoyo de Irán a Hamas incluye ayuda financiera, entrenamiento militar y, sobre todo, el suministro de tecnología para cohetes. Esta financiación ha aumentado la capacidad operativa de Hamas, permitiendo el desarrollo de un arsenal de cohetes más sofisticado y de mayor alcance.

“El apoyo de Irán ha cambiado la balanza en el conflicto de Hamas con Israel, demostrando el influyente papel de Irán en la dinámica de poder regional”, agregaron Harmouch y Jahanbani.

Y, finalmente, la colaboración de los hutíes con Irán se vio impulsada por creencias religiosas compartidas, así como por su oposición tanto a Arabia Saudita como a Estados Unidos.

“Aunque la influencia iraní es notable, no se traduce en un control absoluto. Por el contrario, los hutíes se posicionan más como aliados estratégicos dentro de la agenda regional de Irán que como meros apoderados”, explicaron las académicas.

Harmouch y Jahanbani señalaron que estas alianzas también suponen un reto para los adversarios de Irán. Para disuadir a estos grupos de poder es necesario navegar por una compleja red de relaciones, intereses y conflictos en curso. Y esta complejidad, unida al papel central de Irán, ha reconfigurado el panorama geopolítico de Medio Oriente, señalando un periodo de tensiones crecientes con amplias implicaciones internacionales.

La postura de EEUU ha ido cambiando mientras aumentan los ataques hutíes

Hasta este lunes, Estados Unidos e Irán han evitado enfrentarse directamente. Estados Unidos ha atacado a grupos respaldados por Irán en Yemen, Siria e Irak, mientras que grupos vinculados a Irán han atacado a personal estadounidense en Irak y Siria. Teherán también ha atacado a lo que considera grupos antiiraníes en Irak, Siria y Pakistán. Mientras que Pakistán respondió con ataques de represalia.

El 16 de enero en la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, subrayó que Estados Unidos "no busca una guerra. No estamos buscando expandir esto. Los hutíes tienen que tomar una decisión".

Pero poco después en un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan advirtió que el aumento de los ataques significa que los aliados deben "estar vigilantes ante la posibilidad de que, de hecho, en lugar de dirigirnos hacia la desescalada, estemos en un camino de escalada que tenemos que gestionar".

