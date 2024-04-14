La guerra en la sombra entre Irán e Israel quedó al descubierto. ¿Qué puede pasar tras el ataque iraní?

Video Horas de tensión en Israel por el reciente ataque de Irán: “No sabemos qué va a pasar”

El ataque sin precedentes de Irán contra Israel la madrugada del domingo representó un cambio de enfoque de Teherán, que había dependido de aliados en todo Oriente Medio para realizar ataques desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre.

Todas las miradas ahora están puestas en si Israel decide tomar nuevas acciones militares, mientras Washington busca medidas diplomáticas para relajar las tensiones en la región. Así te contamos minuto a minuto esta escalada en las tensiones.

Irán afirmó que el ataque fue en respuesta a un atentado aéreo ampliamente atribuido a Israel que destruyó oficinas consulares iraníes en Siria y mató a dos generales iraníes a principios de este mes.

Tras el ataque aéreo iraní, Israel informó que casi todos los más de 300 drones y misiles lanzados por Irán fueron derribados por su sistema de defensa antimisiles, respaldado y con la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido. La única víctima reportada fue una niña herida en el sur de Israel y un misil que impactó una base aérea israelí, causando daños leves.

Aun así, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán calificó la operación como exitosa.

¿Cuál será el siguiente paso en el conflicto entre Israel e Irán?

Irán ha logrado un equilibrio al tomar represalias públicas por el ataque en Damasco y pidió a Israel evitar nuevas acciones militares que lleven a un conflicto mucho más extenso, de acuerdo con Mona Yacoubian, vicepresidenta del centro para Oriente Medio y África del Norte del Instituto de Paz de Estados Unidos.

“En este momento, ambos (Irán e Israel) pueden cantar victoria y alejarse del precipicio, sobre todo porque no murieron civiles israelíes”, señaló Yacoubian.

El gabinete de guerra israelí se reunió este domingo, pero el encuentro terminó sin que hubiese claridad sobre cuál será la respuesta de Tel Aviv. Los israelíes de línea dura han presionado por una respuesta, pero otros han sugerido moderación y consideran que Israel debe centrarse en fortalecer los incipientes lazos con sus socios árabes.

“Construiremos una coalición regional y cobraremos el precio a Irán, en la forma y en el momento que nos convenga”, había dicho antes de la reunión del gabinete de guerra Benny Gantz, uno de sus miembros.

Los analistas afirman que Irán envió el mensaje de que está dispuesto a intensificar y cambiar sus reglas de enfrentamiento en su guerra en la sombra con Israel. “Es un disparo de advertencia, que deja claro que, si Israel viola las reglas, habrá consecuencias”, enfatizó Magnus Ranstorp, asesor estratégico en la Universidad de Defensa Sueca.

Estados Unidos, por su parte, advirtió que no será parte de un acto de represalia israelí.

¿Qué buscaba Irán atacando a Israel con misiles y drones?

El ataque de Irán ha avivado aún más los temores de que la guerra en Gaza cause estragos regionales. Pero Irán sostiene que no busca una guerra total en toda la región. El ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amirabdollahian, dijo en una publicación en X (antes Twitter) que Irán “no tiene intención de continuar las operaciones defensivas” en este momento, a menos que sea atacado.

Teherán enfatizó que su objetivo eran instalaciones israelíes involucradas en el ataque a Damasco, no atacar a civiles o “áreas económicas”. Por lo que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier respuesta "temeraria" de Israel a su ataque del sábado conllevaría una respuesta militar "decisiva y mucho más fuerte".

¿Por qué esta vez Irán atacó directamente a Israel?

Después de que Israel inició su ofensiva en Gaza contra Hamas, grupos respaldados por Irán se involucraron militarmente al tiempo que Teherán se mantuvo al margen.

El grupo libanés Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron barcos occidentales en el Mar Rojo. Un grupo de milicias iraquíes respaldadas por Irán atacó posiciones militares estadounidenses en Irak y Siria.

Ahora, Teherán está “dispuesto a subir la apuesta” sin depender de aliados, indicó la directora del Centro Carnegie para Oriente Medio, Maha Yahya. Aun así, Irán solo llegó hasta cierto punto.

“Dieron una advertencia suficiente de que esto iba a ocurrir, y creo que sabían que (los drones y los misiles) serían derribados antes que llegaran a territorio israelí”, dijo Yahya.

¿Por qué Israel no ha respondido al ataque de Irán?

La creciente presión internacional sobre Israel por su ofensiva en Gaz ha hecho que las autoridades israelíes se centren en reducir las tensiones regionales.

Que Israel tome más medidas militares no parece agradar a sus aliados, incluyendo a Estados Unidos, subrayó Eldad Shavit, que dirige el Programa de Investigación Israel-Estados Unidos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un centro de estudios israelí.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la cadena NBC que el presidente Joe Biden no quiere que el conflicto escale a nivel regional ni una “guerra más amplia” con Irán, y que “trabaja personalmente en el aspecto diplomático de esto”.

De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca, tras el ataque de Teherán, Israel no estaría buscando una escalada de la situación. El funcionario también señaló que Biden le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que "piense cuidadosamente" acerca de tomar represalias por los ataques de Irán.

También el domingo se realizaron reuniones urgentes del G7 para discutir las tensiones en la región. Al concluir la reunión el grupo ratificó su "pleno apoyo" a Israel frente al ataque de Irán y amenazó con "tomar medidas" en caso de "nuevas iniciativas de desestabilización" iraníes, indicó en un comunicado el grupo en donde también subrayó "la necesidad de evitar una nueva escalada y llamó a las partes a abstenerse de acciones que aumenten las tensiones en la región".

