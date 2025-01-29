Condenan al exsenador Bob Menéndez a 11 años de cárcel por soborno y corrupción

Video Entrevista exclusiva a Bob Menéndez: habla de su legado político, su condena por corrupción y su renuncia

El exsenador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, uno de los políticos hispanos que gozó de más poder en Washington DC, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por cargos relacionados con sobornos y corrupción y de servir como agente para el gobierno de Egipto.

Luego de un juicio que duró dos meses, un jurado había declarado culpable al exsenador el pasado 16 de julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y de recibir pagos para actuar como agente de gobiernos de Egipto y de ayudar a un fondo de Catar.

Menéndez había ocupado el escaño en el Senado desde 2006. Luego de haber sido hallado culpable en 2024, el senador apeló el fallo. "Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido otra cosa que un patriota de mi país y para mi país", dijo entonces.

El caso contra Bob Menéndez

La policía halló durante un allanamiento en 2022 del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480,000 dólares escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150,000 dólares, además de un auto descapotable Mercedes Benz.

Según la fiscalía, este hijo de cubanos llegados a Estados Unidos en la década de los 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su esposa, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a cambio de sobornos.

El hallazgo del dinero y los lingotes en la casa del senador, que en realidad era la de su esposa con la que se casó en 2020, fue el pilar del juicio que ha sentado al senador, a Hana y Daibes, en el banquillo. El tercer empresario acusado, Uribe, se declaró culpable de regalar un auto Mercedes Benz valorado en 60,000 dólares, y colaboró con la fiscalía contra el senador y su esposa, quien debido a un cáncer de mama no pudo ser enjuiciada.

Auge y caída de Bob Menéndez

El senador demócrata de 70 años de origen cubano fue uno de los políticos que gozó de más poder en Washington. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara Baja durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor de la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China, y un firme defensor de Israel.

El caso de corrupción fue lo que ocasionó la estrepitosa caída para este influyente político que bajo presión de su propio partido renunció a sus cargos, siendo el hombre que presidía la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso.

Menéndez es originario de la ciudad de Nueva York, hijo de inmigrantes cubanos humildes que llegaron a Estados Unidos en 1953 en busca de una vida mejor, que eventualmente permitió que él, accediera a los estratos más altos del poder político de la nación que los acogió.

Los juicios contra Bob Menéndez

La primera amenaza judicial a Menéndez llegó en 2015, cuando fue acusado de cargos de soborno, fraude y declaraciones falsas. Según la acusación, Menéndez pidió a altos funcionarios que presionaran al gobierno de la República Dominicana para que hiciera cumplir un contrato que beneficiaría a la empresa de su amigo y donante Salomon Melgen, quien prometía simultáneamente donar $60,000 a la campaña del senador.

La acusación también señalaba a Menéndez por recibir obsequios de Melgen, como viajes en el jet privado, estadías en hoteles en París a cambio de ayudar a conseguir visas para amigas personales de Melgen. En noviembre de 2017, el juez federal que llevaba el caso declaró la nulidad en vista de la incapacidad del jurado de llegar a un veredicto. Pero los problemas legales de Menéndez apenas comenzaban.

En 2023, fiscales federales de Manhattan acusaron a Menéndez, su esposa y tres personas más por cargos de corrupción. Después de un juicio que duró 9 semanas, el jurado encontró a Menéndez culpable.