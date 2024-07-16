Cambiar Ciudad
Bob Menendez

El senador Bob Menéndez es hallado culpable de recibir sobornos

El veterano senador demócrata Bob Menéndez, de 70 años, fue hallado culpable de aceptar sobornos entre 2018 y 2023. El líder de los demócratas en el Senado le pidió su renuncia.

Por:
Univision y Agencias
Video El senador Bob Menéndez es hallado culpable en el juicio por corrupción que enfrentaba en Nueva York

El senador Bob Menendez fue declarado culpable este martes de 18 cargos criminales por corrupción, tras lo que el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, le pidió que renunciara.

"A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez debe hacer ahora lo correcto para sus votantes, el Senado y nuestro país, y renunciar", señaló Schumer en un escueto comunicado.

PUBLICIDAD

Menéndez, de 70 años, fue hallado culpable en el juicio de Nueva York por aceptar sobornos entre 2018 y 2023 a cambio de favorecer a los tres empresarios, entre ellos un agente del gobierno egipcio.

La Fiscalía había acusado a Menéndez de recibir miles de dólares, lingotes de oro y un Mercedes descapotable para su esposa. En total, la policía halló $480,000 dólares en metálico y lingotes de oro valorados en $150,000 escondidos entre ropa, bolsas de plástico, armarios y una caja fuerte.

Más sobre Bob Menendez

El exsenador Bob Menéndez inicia su condena de 11 años de cárcel por sobornos y corrupción
3 mins

El exsenador Bob Menéndez inicia su condena de 11 años de cárcel por sobornos y corrupción

Política
Condenan al exsenador Bob Menéndez a 11 años de cárcel por soborno y corrupción
3 mins

Condenan al exsenador Bob Menéndez a 11 años de cárcel por soborno y corrupción

Política
Este martes se hace efectiva la renuncia del senador Bob Menéndez un mes después de su condena por corrupción
3 mins

Este martes se hace efectiva la renuncia del senador Bob Menéndez un mes después de su condena por corrupción

Política
Quién es George Helmy, el hombre que reemplazará como senador a Bob Menéndez tras su renuncia
3 mins

Quién es George Helmy, el hombre que reemplazará como senador a Bob Menéndez tras su renuncia

Política
El senador Bob Menéndez le pone fecha a su renuncia al Congreso tras su veredicto de culpabilidad en caso de corrupción
4 mins

El senador Bob Menéndez le pone fecha a su renuncia al Congreso tras su veredicto de culpabilidad en caso de corrupción

Política
Así fue el auge y caída del senador Bob Menéndez: ¿marcará su veredicto de culpabilidad el final de su carrera política?
6 mins

Así fue el auge y caída del senador Bob Menéndez: ¿marcará su veredicto de culpabilidad el final de su carrera política?

Política
Qué pasará con el escaño del senador Bob Menéndez tras ser hallado culpable de recibir sobornos
4 mins

Qué pasará con el escaño del senador Bob Menéndez tras ser hallado culpable de recibir sobornos

Política
Juez rechaza los argumentos de Bob Menendez de que cuenta con inmunidad legislativa contra las acusaciones de soborno
2 mins

Juez rechaza los argumentos de Bob Menendez de que cuenta con inmunidad legislativa contra las acusaciones de soborno

Política
Empresario se declara culpable de tratar de sobornar al senador Bob Menéndez con un Mercedes-Benz
3 mins

Empresario se declara culpable de tratar de sobornar al senador Bob Menéndez con un Mercedes-Benz

Política
Presentan nuevas acusaciones contra el senador Bob Menéndez
3 mins

Presentan nuevas acusaciones contra el senador Bob Menéndez

Política

Durante un juicio de nueve semanas, los fiscales dijeron que el demócrata de Nueva Jersey abusó del poder de su cargo para proteger a aliados de investigaciones criminales y enriquecer a asociados, incluida su esposa, a través de actos que incluyeron reuniones con funcionarios de inteligencia egipcios y ayudar a ese país a acceder a millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

Menéndez no testificó, pero insistió públicamente en que solo estaba haciendo su trabajo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que las barras de oro encontradas en su casa de Nueva Jersey por el FBI pertenecían a su esposa.

El caso contra Nadine Menéndez, esposa del senador

El veredicto se produce cuatro meses antes del día de las elecciones y potencialmente acaba con cualquier esperanza que tuviera Menéndez de hacer campaña para la reelección como candidato independiente.

El senador se declaró inocente. Otros dos empresarios de Nueva Jersey en el juicio también se declararon inocentes, mientras que un tercer empresario involucrado se declaró culpable antes del juicio y testificó contra Menéndez y los otros acusados.

PUBLICIDAD

La esposa de Menéndez, Nadine, también fue acusada, aunque su juicio se ha pospuesto (por ahora indefinidamente) mientras se recupera de una cirugía de cáncer de mama.

En una redada realizada en 2022 en la casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, donde Menéndez vivía con su esposa, los agentes del FBI confiscaron los lingotes de oro y el casi medio millón de dólares en efectivo.

Durante los alegatos finales de la semana pasada, los abogados pasaron más de 15 horas instando a los jurados a estudiar cuidadosamente las pruebas.

Los fiscales citaron numerosos ejemplos en los que afirmaron que Menéndez ayudó a los empresarios. Y argumentaron que sus esfuerzos por enviar rápidamente municiones para helicópteros por valor de 99 millones de dólares a Egipto, junto con sus comunicaciones íntimas con altos funcionarios egipcios, demostraban que estaba sirviendo a los intereses de Egipto como agente.

Video "Debe renunciar": demócratas piden la dimisión de Bob Menéndez tras ser hallado culpable por corrupción
Relacionados:
Bob MenendezSenadoJusticiajuicioCorrupción

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD