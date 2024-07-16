El senador Bob Menéndez es hallado culpable de recibir sobornos

Video El senador Bob Menéndez es hallado culpable en el juicio por corrupción que enfrentaba en Nueva York

El senador Bob Menendez fue declarado culpable este martes de 18 cargos criminales por corrupción, tras lo que el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, le pidió que renunciara.

"A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez debe hacer ahora lo correcto para sus votantes, el Senado y nuestro país, y renunciar", señaló Schumer en un escueto comunicado.

Menéndez, de 70 años, fue hallado culpable en el juicio de Nueva York por aceptar sobornos entre 2018 y 2023 a cambio de favorecer a los tres empresarios, entre ellos un agente del gobierno egipcio.

La Fiscalía había acusado a Menéndez de recibir miles de dólares, lingotes de oro y un Mercedes descapotable para su esposa. En total, la policía halló $480,000 dólares en metálico y lingotes de oro valorados en $150,000 escondidos entre ropa, bolsas de plástico, armarios y una caja fuerte.

Durante un juicio de nueve semanas, los fiscales dijeron que el demócrata de Nueva Jersey abusó del poder de su cargo para proteger a aliados de investigaciones criminales y enriquecer a asociados, incluida su esposa, a través de actos que incluyeron reuniones con funcionarios de inteligencia egipcios y ayudar a ese país a acceder a millones de dólares en ayuda militar estadounidense.

Menéndez no testificó, pero insistió públicamente en que solo estaba haciendo su trabajo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que las barras de oro encontradas en su casa de Nueva Jersey por el FBI pertenecían a su esposa.

El caso contra Nadine Menéndez, esposa del senador

El veredicto se produce cuatro meses antes del día de las elecciones y potencialmente acaba con cualquier esperanza que tuviera Menéndez de hacer campaña para la reelección como candidato independiente.

El senador se declaró inocente. Otros dos empresarios de Nueva Jersey en el juicio también se declararon inocentes, mientras que un tercer empresario involucrado se declaró culpable antes del juicio y testificó contra Menéndez y los otros acusados.

La esposa de Menéndez, Nadine, también fue acusada, aunque su juicio se ha pospuesto (por ahora indefinidamente) mientras se recupera de una cirugía de cáncer de mama.

En una redada realizada en 2022 en la casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, donde Menéndez vivía con su esposa, los agentes del FBI confiscaron los lingotes de oro y el casi medio millón de dólares en efectivo.

Durante los alegatos finales de la semana pasada, los abogados pasaron más de 15 horas instando a los jurados a estudiar cuidadosamente las pruebas.

Los fiscales citaron numerosos ejemplos en los que afirmaron que Menéndez ayudó a los empresarios. Y argumentaron que sus esfuerzos por enviar rápidamente municiones para helicópteros por valor de 99 millones de dólares a Egipto, junto con sus comunicaciones íntimas con altos funcionarios egipcios, demostraban que estaba sirviendo a los intereses de Egipto como agente.