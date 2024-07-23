El senador Bob Menéndez le pone fecha a su renuncia al Congreso tras su veredicto de culpabilidad en caso de corrupción

Video Detalles de la carta de Bob Menéndez donde anuncia su renuncia: "Estoy orgulloso de los logros que he tenido"

El senador Bob Menéndez le envió una carta al gobernador de New Jersey, Phil Murphy, en la que le anuncia que el próximo mes presentará su renuncia a su escaño, luego de haber sido declarado culpable en un juicio por corrupción.

A través de una publicación en X (antes Twitter) el gobernador dijo: "Hoy he recibido una carta del senador Bob Menéndez en la que me informa de su intención de dimitir con efecto a partir del 20 de agosto de 2024".

"Ejerceré mi deber de hacer un nombramiento temporal en el Senado de los Estados Unidos para garantizar que el pueblo de Nueva Jersey tenga la representación que se merece", agregó Murphy en la publicación.

El pasado 16 de julio, quien llegara a ser uno de los demócratas más influyentes en el Senado, fue declarado culpable de 18 cargos criminales por corrupción, tras lo que el líder de la mayoría de su partido en la Cámara Alta, Chuck Schumer, le pidió que renunciara.

"A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez debe hacer ahora lo correcto para sus votantes, el Senado y nuestro país, y renunciar", señaló Schumer en un comunicado a medidos de julio.

¿De qué se le acusó al senador Bob Menendez?

Menéndez, de 70 años, fue hallado culpable en el juicio de Nueva York por aceptar sobornos entre 2018 y 2023 a cambio de favorecer a tres empresarios, entre ellos un agente del gobierno egipcio.

La fiscalía había acusado a Menéndez de recibir miles de dólares, lingotes de oro y un auto Mercedes descapotable para su esposa. En total, la policía halló $480,000 dólares en metálico y lingotes de oro valorados en $150,000 escondidos entre ropa, bolsas de plástico, armarios y una caja fuerte.

Según la fiscalía, este hijo de cubanos llegados a Estados Unidos en la década de los 1950, antes de la Revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su esposa, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a cambio de sobornos.

Los otros dos coacusados, Hana y Daibes, fueron también condenados por soborno.

¿Qué pasará con el escaño del senador Bob Menéndez tras ser hallado culpable de recibir sobornos?

El mandato de Menéndez termina en enero y había dicho que se postularía para un cuarto mandato como independiente. El juez fijó la fecha de su sentencia para el 29 de octubre, una semana antes de las elecciones de noviembre.

La ley de Nueva Jersey permite al gobernador nombrar un senador para cubrir la vacante, aunque no es obligatorio, ya anunció que lo haría.

No dijo quién sería. El Partido Demócrata ya nominó al representante Andy Kim como su candidato en noviembre.

La carrera política de Bob Menéndez

Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor de la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de los gobiernos de Venezuela y China, y un firme defensor de Israel.

Menéndez fue elegido en 1986 como alcalde de Union City, la ciudad de Nueva Jersey a la que su familia se mudó cuando era aún un niño y donde fue la escuela antes de convertirse en el primer miembro de su familia en asistir a la universidad, donde obtuvo títulos en ciencias políticas y leyes.

Siendo aún alcalde de Union City, en 1987, Menéndez fue elegido a la Asamblea General de Nueva Jersey, como es conocida la cámara baja de la legislatura estatal, manteniendo las dos posiciones hasta 1991 cuando fue elegido para ocupar un puesto en el Senado del estado.

En 1992 Menéndez fue elegido para ocupar el escaño correspondiente al distrito 13 de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes el cual mantuvo hasta 2006 cuando fue designado por el recién electo gobernador, y hasta ese momento senador por Nueva Jersey, John Corzinoe, para finalizar su periodo tras su renuncia al Senado para poder ocupar la gobernación.

Durante los últimos 18 años Menéndez ha sido elegido tres veces para mantener su escaño convirtiéndose en uno de los demócratas más influyentes en el Senado, llegando a ocupar la presidencia del poderoso comité de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015, y nuevamente entre 2021 y 2023, y formando parte de los comités de Finanzas y de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.

