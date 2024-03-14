Cambiar Ciudad
Bob Menendez

Juez rechaza los argumentos de Bob Menendez de que cuenta con inmunidad legislativa contra las acusaciones de soborno

El juez afirmó que la intención delictiva no puede quedar protegida por la redacción de la Constitución destinada a proteger el intercambio de información por parte de los legisladores.

Un juez dictaminó este jueves que el senador Bob Menéndez no puede eludir el juicio federal alegando que goza de inmunidad legislativa frente a cuatro cargos de conspiración en los que se le acusa de haber aceptado sobornos.

El juez de distrito Sidney H. Stein, de Manhattan, dijo en un fallo escrito que los cargos contra el demócrata de Nueva Jersey, por aceptar sobornos de tres empresarios a cambio de favores legislativos, no pueden retirarse alegando que los miembros del Congreso gozan de protección adicional frente a algunas leyes por lo que hacen en la esfera legislativa.

Afirmó que la intención delictiva no puede quedar protegida por la redacción de la Constitución destinada a proteger el intercambio de información por parte de los legisladores.

"El hecho de que este intercambio de información forme parte de una trama corrupta impide caracterizar esas conversaciones como actos legislativos", escribió.

El juez también rechazó la alegación de Menéndez de que una acusación viola la doctrina de separación de poderes que rige las ramas del gobierno.

Menendez se declara inocente y sigue sin dimitir al Congreso

El senador se declaró inocente a principios de esta semana de la última acusación, que incluye los cuatro cargos y otras acusaciones hechas en reescrituras del documento de acusación.

Entre los nuevos cargos en contra del senador y su esposa Nadine Menendez, están conspiración, obstrucción a la justicia, actuación de un funcionario público como agente extranjero, soborno, extorsión y fraude electrónico.

Menendez dijo que los fiscales estaban tratando de "amontonar" cargos contra él, pero que es inocente y lo demostrará.
Sus abogados no hicieron comentarios el jueves.

Se ha fijado un juicio para mayo, aunque los abogados han indicado que cualquier apelación de la nueva sentencia podría obligar a posponer la fecha del juicio durante meses.

Menéndez, de 70 años, ocupaba un poderoso cargo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hasta que se vio obligado a renunciar tras ser detenido el pasado otoño, pese a ello ha rechazado las peticiones de que dimita del Congreso.

El senador fue acusado, junto con su esposa y tres empresarios. La pareja conspiró con los ellos para aceptar los sobornos a cambio de la ayuda del senador en proyectos de su interés.

Recientemente un empresario se declaró culpable y aceptó testificar contra sus coacusados en el juicio. Los demás se han declarado inocentes.

De acuerdo con la acusación entre los sobornos que Menéndez y su esposa recibieron se encuentran lingotes de oro y dinero en efectivo.

