Quién es George Helmy, el hombre que reemplazará como senador a Bob Menéndez tras su renuncia

Video Detalles de la carta de Bob Menéndez donde anuncia su renuncia: "Estoy orgulloso de los logros que he tenido"

El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombra a su exjefe de gabinete George Helmy para servir como senador interino cuando Bob Menéndez renuncie a finales de este mes después de su condena por cargos federales de soborno.

Helmy se desempeñó como el principal asistente de Murphy de 2019 a 2023 y ahora es ejecutivo de RWJ Barnabas Health, un gran proveedor de atención médica en el estado. Anteriormente, fue asistente del senador Cory Booker de Nueva Jersey. El anuncio fue hecho por Muphy esta mañana en conferencia de prensa en Newark.

"Es un final trágico para una larga y en gran medida productiva carrera en el servicio público. El senador Menéndez logró muchas cosas en nombre de nuestro estado y de nuestros residentes. Lamentablemente, será recordado por poner sus propios intereses por delante del interés público", dijo Murphy sobre el senador caído en desgracia.

"Hoy me enorgullece anunciar que, tras la renuncia del senador Menéndez, nombraré a George Samir Helmy para representar a Nueva Jersey en el Senado de los Estados Unidos. George es el líder ideal para asumir este papel, y tiene más experiencia relevante en su haber que quizás cualquier otra persona en Nueva Jersey. George entiende, en un nivel fundamental, cómo funciona el Senado y estará listo para dirigir esta oficina desde el primer día. Y aportará su experiencia de primera mano para brindar el mejor servicio posible a los electores y familias de nuestro estado", aseguró.

Governor Murphy to Announce Appointment to the United States Senate. WATCH LIVE: https://t.co/He4jtBXdPk — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 16, 2024



Su nombramiento significa que Murphy superó al representante Andy Kim, quien es el candidato demócrata para el escaño en la boleta electoral de noviembre, enfrentándose al hotelero republicano Curtis Bashaw. Kim estuvo brevemente en unas primarias difíciles con la primera dama Tammy Murphy antes de que ella abandonara su candidatura.

Menéndez escribió en una carta a Murphy el mes pasado que renunciará el 20 de agosto, poco más de un mes después del veredicto del jurado. Dijo que planeaba apelar.

La caída del senador Bob Menéndez

El senador demócrata Bob Menéndez, declarado culpable de 18 cargos federales de corrupción, habla al salir del tribunal federal de Manhattan el miércoles 5 de junio de 2024 en Nueva York. Imagen Lawrence Neumeister/AP



Menéndez, de 70 años, fue condenado por cargos de haber vendido el poder de su cargo a tres empresarios de Nueva Jersey que buscaban una variedad de favores.

Los fiscales dijeron que Menéndez usó su influencia para entrometerse en tres investigaciones penales estatales y federales diferentes para proteger a sus asociados. Dijeron que ayudó a un amigo que pagaba sobornos a conseguir un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión catarí y a otro a mantener un contrato para proporcionar certificación religiosa para carne destinada a Egipto.

También fue condenado por realizar acciones que beneficiaron al gobierno de Egipto a cambio de sobornos, incluyendo proporcionar detalles sobre el personal de la embajada de Estados Unidos en El Cairo y escribir una carta a otros senadores en la que se solicitaba que se levantara la suspensión de la ayuda militar a Egipto. Los agentes del FBI encontraron montones de lingotes de oro y 480,000 dólares en la casa de Menéndez.

Después de su condena, Menéndez negó todas esas acusaciones, diciendo: “Nunca he sido otra cosa que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, nunca he sido un agente extranjero”.

Numerosos colegas demócratas le habían instado a dimitir, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

Murphy había instado al Senado a expulsar a Menéndez si no renunciaba. Solo 15 senadores han sido expulsados alguna vez. El senador William Blount, de Tennessee, fue expulsado en 1797 por traición. Los otros 14 fueron expulsados en 1861 y 1862 por apoyar a los confederados durante la Guerra Civil.

La sentencia de Menéndez está programada para finales de octubre, poco antes de las elecciones.