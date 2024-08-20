Cambiar Ciudad
Bob Menendez

Este martes se hace efectiva la renuncia del senador Bob Menéndez un mes después de su condena por corrupción

El 23 de julio el senador Bob Menéndez presentó su carta de renuncia al gobernador demócrata de Nueva Jersey Phil Murphy, quien anunció el viernes que había elegido a un exasesor para reemplazarlo interinamente.

Univision
Video Detalles de la carta de Bob Menéndez donde anuncia su renuncia: "Estoy orgulloso de los logros que he tenido"

Hoy a las 5 pm se hace efectiva la renuncia del senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, a poco más de un mes de que un jurado lo declarara culpable de 18 cargos criminales por corrupción.

El 23 de julio Menéndez presentó su carta de renuncia al gobernador demócrata de Nueva Jersey Phil Murphy, quien anunció el viernes que había elegido a George Helmy, uno de su principales exasesores, para reemplazar a Menéndez quien ha ocupado el escaño desde 2006.

Helmy, de 44 años de edad, se desempeñó como jefe de personal de Murphy desde 2019 hasta 2023 y actualmente se desempeña como ejecutivo en uno de los proveedores de atención médica más grandes del estado, RWJBarnabas Health. Anteriormente se desempeñó como director estatal del senador Cory Booker.

De qué se le acusó a Menéndez

Menéndez, de 70 años e hijo de inmigrantes cubanos, fue condenado por cargos de haber intervenido en tres investigaciones penales estatales y federales a fin de proteger a dos empresarios amigos.

Según los fiscales, Menendes ayudó a un amigo que pagó sobornos a conseguir un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión qatarí y a otro a mantener un contrato para proporcionar certificación religiosa para carne destinada a Egipto.

También fue condenado por tomar acciones que beneficiaron al gobierno de Egipto a cambio de sobornos, incluido proporcionar detalles sobre el personal de la Embajada de Estados Unidos en El Cairo y escribir una carta anónima a sus compañeros senadores sobre el levantamiento de la suspensión de la ayuda militar a Egipto.

Los agentes del FBI informaron que encontraron varios lingotes de oro y $480,000 dólares en efectivo escondidos en la casa de Menéndez.

El abrupto fin de la larga carrera política de un senador latino

Menéndez negó todas las acusaciones y, en la carta enviada a Murphy el mes pasado, dijo que planea apelar la condena.

La renuncia parece marcar el final de una carrera política de casi toda la vida para Menéndez, quien fue elegido por primera vez para la junta escolar local solo un par de años después de graduarse de la escuela secundaria. También fue elegido para la Legislatura estatal y el Congreso antes de dirigirse al Senado.

Menéndez es el único senador estadounidense acusado dos veces.

En 2015, fue acusado de permitir que un oculista adinerado de Florida comprara su influencia a través de vacaciones de lujo y contribuciones de campaña. Después de que un jurado no pudo llegar a un veredicto unánime en 2017, los fiscales federales de Nueva Jersey abandonaron el caso en lugar de llevarlo a juicio nuevamente.

Menéndez decidió no presentarse a las primarias demócratas este año mientras se desarrollaba su caso judicial, pero presentó su solicitud para postularse como independiente en otoño. El senador retiró su nombre de la boleta el viernes, según una carta que envió a los funcionarios electorales estatales.

Menéndez enfrenta hasta 222 años de prisión por los numerosos cargos de los que fue hallado culpable.

Con información de The Associated Press.

