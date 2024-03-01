Empresario se declara culpable de tratar de sobornar al senador Bob Menéndez con un Mercedes-Benz

El empresario de Nueva Jersey José Uribe, acusado de lo que los fiscales han descrito como un amplio plan de soborno que involucra al senador demócrata Bob Menéndez, se declaró este viernes culpable ante un juez en una corte de Manhattan.

PUBLICIDAD

Uribe, excorredor de seguros, había sido acusado de proporcionarle a la esposa del senador, Nadine Menéndez, un Mercedes-Benz a cambio de los esfuerzos del político demócrata para interceder a su favor en una investigación de fraude de seguros en Nueva Jersey.

El empresario se declaró culpable de siete cargos

Uribe se declaró culpable de siete cargos, que incluían conspiración para cometer soborno, fraude electrónico por servicios honestos, obstrucción a la justicia por provocar que su ex abogado hiciera declaraciones falsas a los fiscales federales en julio de 2023 y evasión fiscal, entre otros. Uribe también se declaró culpable de conspiración y obstrucción de la justicia .



El cargo de obstrucción a la justicia se derivo de el hecho de que el entonces abogado de Uribe dijo a los fiscales que los pagos realizados por el auto de lujo eran préstamos, lo que las autoridades alegan fueron mentiras destinadas a interferir con la investigación sobre Menéndez.

Según el acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales firmado el viernes, Uribe aceptó testificar en el juicio y cooperar con las autoridades en las investigaciones.

El Departamento de Justicia presentó en septiembre tres cargos de corrupción contra Menéndez vinculados a un presunto plan de soborno a cambio de usar su poder político como senador para ayudar a los gobiernos de Egipcio y Catar, y a tres empresarios de Nueva Jersey.

"Robert Menéndez supuestamente acordó utilizar su posición oficial para beneficiar a Wael Hana, José Uribe, Fred Daibes y el gobierno de Egipto a cambio de cientos de sobornos a Menéndez y su esposa Nadine Menéndez, que incluían lingotes de oro, efectivo, y un convertible de lujo", dice la acusación.



El demócrata ya había sobrevivido a un escándalo previo por cargos de corrupción relacionados con presuntos pagos a cambio de influencia política, pero su juicio en 2017 terminó en fallido por desacuerdos en el jurado.

PUBLICIDAD

Menéndez aún se rehusa a renunciar a su puesto en el Senado

Más de 30 demócratas del Senado, incluido su colega de su estado natal, el senador demócrata Cory Booker, han pedido la renuncia de Menéndez, quien se ha mantenido desafiante en su negativa a abandonar su escaño.

Menéndez aún no ha dicho si se presentará o no a la reelección el próximo año, pero ya al menos un demócrata, el representante de Nueva Jersey Andy Kim, anunció que disputará la nominación a Menéndez a la vez que el jefe del brazo de campaña de los demócratas del Senado, el senador de Michigan Gary Peters, también pidió la renuncia de Menéndez, indicando que si se lanza a la reelección es posible que no reciba asistencia de campaña.

Ante la pregunta de un periodista en septiembre en los pasillos del Congreso sobre su negativa a renunciar, Menéndez respondió " ¡Soy inocente! ¿Cuál es tu problema?". Seré exonerado y continuaré siendo el primer senador de Nueva Jersey”, dijo el asediado senador ese mes en una rueda de prensa..

Mira también: