Senado de EE.UU.

Los recortes a Medicaid amenazan la unidad republicana en el Senado en torno a la ley fiscal de Trump

Los recortes propuestos al Medicaid, incluidos en la versión del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y hechos más profundos aún por el Comité de Finanzas del Senado, son clave para financiar los recortes fiscales que quiere el presidente Donald Trump, pero algunos senadores republicanos creen que los mismos afectaran negativamente la prestación de salud a los más necesitados.

Video Plan fiscal de Trump: senador Rubén Gallego habla de los puntos que más afectarían a los latinos

Más de una docena de senadores republicanos advirtieron al líder de la mayoría, John Thune que no estaban listos para votar a favor de iniciar el debate en el pleno sobre el proyecto de ley presupuestario y fiscal del presidente Donald Trump debido a los recortes propuestos al Medicaid, el programa federal de seguro médico para personas de bajos ingresos.

La rebelión de los senadores republicanos ocurrió en un almuerzo a puertas cerradas el miércoles, según tres asistentes que hablaron bajo condición de anonimato, según un reporte de Político.

Los recortes presupuestarios al Medicaid, incluidos en la versión del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y hechos más profundos aún por el Comité de Finanzas del Senado, son necesarios para poder financiar los recortes fiscales.

Según la fuente, Tillis dijo que “no votará a favor de una moción hasta tener claridad sobre qué sucederá con el impuesto a los proveedores" de salud, en referencia a la eliminación de ese tributo, que la mayoría de los estados aplican a los hospitales para financiar sus programas sanitarios.

La versión del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes congela el tributo a sus niveles actuales pero la propuesta del Senado reduce gradualmente el impuesto, que actualmente es del 6%, hasta el 3.5% en 2031, con excepciones para residencias de ancianos y algunos centros de cuidado.

“Los hospitales rurales van a quedar en mal estado”

Tillis dijo en la reunión que el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, le había proporcionado información minimizando el impacto el verdadero impacto de la eliminación del impuesto a los proveedores en Carolina del Norte, el cual según un documento que compartió con sus colegas es de $38,000 millones de dólares.

Aparte de Tillis, otro de los senadores republicanos que más han criticado los recortes al Medicaid es Josh Hawley, quien ha advertido que “los hospitales rurales van a quedar en mal estado”, si se elimina el impuesto a los proveedores de salud.

Después de que los líderes del Senado propusieran el miércoles por la mañana un fondo de ayuda para hospitales rurales de $15,000 millones de dólares la senadora republicana por Maine, Susan Collins, declaró a la prensa el miércoles que "cualquier dinero es útil, pero no, no es suficiente".

Collins aún no ha decidido si votará a favor del proyecto de ley en su forma actual.

Thune solo puede perder el voto de tres senadores republicanos y aprobar el proyecto de ley con la mínima mayoría de un voto de desempate proporcionado por el vicepresidente J.D. Vance actuando como presidente del Senado.

“Estamos trabajando con todos sus miembros para que la gente se sienta cómoda con el proyecto de ley, y esperamos que, al final, lo acepten”, dijo Thune a los medios.

