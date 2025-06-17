Más recortes a Medicaid y otros puntos del proyecto de ley de Trump que enfrentan a los republicanos en el Senado

Video ¿En qué consiste el plan de recortes fiscales de Trump que aprobó la Cámara de Representantes?

Los republicanos del Senado propusieron cambios al proyecto de ley fiscal y presupuestaria aprobado por la Cámara de Representantes con la agenda del presidente Donald Trump: hicieron recortes más profundos en un popular programa de salud y ajustes a una deducción de impuestos locales que había asomado como una fuerte ficha de tranque.

Esto en su búsqueda por compensar el hueco que dejará en el fisco extender los recortes tributarios aprobados durante el primer gobierno de Trump y que, si no se hace algo, vencerán al cierre de este año.

La propuesta, que difiere de la que la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen hace apenas unas semanas, fue hecha pública por el Comité de Finanzas del Senado. La misma codifica billones (trillones en inglés) de dólares en recortes de impuestos, financiados en gran parte por reducciones drásticas a Medicaid, el programa federal de seguro médico para personas de bajos ingresos.

De hecho, algunos de los mayores ahorros en costos del paquete provienen de endurecer los requisitos de trabajo a algunas personas que se benefician de Medicaid, el programa de atención médica utilizado por 80 millones de estadounidenses.

La Cámara de Representantes propuso inicialmente un nuevo requisito de trabajo para los adultos solteros sin discapacidad ni dependientes y entre los 18 y 64 años. El Senado lo endureció más al incluir en ese requerimiento potencial a los padres con hijos mayores de 14. Para calificar al beneficio, las personas tendrían que trabajar 80 horas al mes o participar en un programa de servicio comunitario.

Un republicano, el senador por Missouri Josh Hawley, se ha unido a otros que presionan para evitar recortes drásticos en Medicaid, incluyendo la eliminación del llamado impuesto a los proveedores, que casi todos los estados aplican a los hospitales para financiar sus programas de salud.

El plan del Senado propone reducir gradualmente ese impuesto a los proveedores, que ahora asciende al 6%. A partir de 2027, el Senado busca reducir gradualmente ese umbral hasta alcanzar el 3.5% en 2031, con excepciones para residencias de ancianos y algunos centros de cuidado.

Hawley criticó duramente los cambios en el proyecto de ley del Senado sobre el impuesto a los proveedores. “Es realmente preocupante y me sorprende mucho”, dijo. “Los hospitales rurales van a estar en malas condiciones”, consideró.

El Senado también mantiene vigente el nuevo copago de $35 por servicio propuesto por la Cámara de Representantes para algunos pacientes de Medicaid que ganan por encima del umbral de pobreza, que es de aproximadamente $32,000 al año para una familia de cuatro, con excepciones para atención primaria, prenatal, pediátrica y de urgencias.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que “los recortes a Medicaid del borrador del Partido Republicano en el Senado son más profundos y devastadores que incluso los del desastroso proyecto de ley de la Cámara de Representantes republicana”.

Otros ajustes al "gran y hermoso" proyecto de ley con la agenda de Trump

Otro punto sumamente espinoso entre los republicanos en el Congreso ha sido el relacionado con una deducción que se puede hacer de los impuestos pagados a nivel estatal y local. Es la deducción conocida por su sigla en inglés SALT.

La Cámara Baja había aprobado un umbral de $40,000 en esa deducción SALT, como habían pedido fuertemente representantes de estados con impuestos altos como Nueva York. El proyecto en el Senado la deja en su nivel actual de $10,000.

“Hemos sido clarísimos: el acuerdo referente a (la deducción) SALT que negociamos de buena fe con el presidente de la Cámara y la Casa Blanca debe permanecer en el proyecto de ley final”, declararon el lunes en un comunicado conjunto los copresidentes del 'bloque SALT' de la Cámara de Representantes: Young Kim, republicano de California, y Andrew Garbarino, republicano de Nueva York.

La representante republicana Nicole Malliotakis de Nueva York publicó en X que el límite de $10,000 en el proyecto de ley del Senado no solo era insultante, sino una "bofetada a los distritos republicanos que nos dieron la mayoría y el triplete" con la Casa Blanca.

Carrera contra el tiempo

El proyecto de ley de Trump es el eje central de su agenda de política nacional. Es una mezcla de prioridades republicanas, todas reunidas en lo que él llama el "hermoso proyecto de ley", que los republicanos intentan aprobar rápidamente a pesar de la oposición unificada de los demócratas.

El texto presentado por los republicanos del Comité de Finanzas del Senado ofrece la visión más completa hasta la fecha sobre los cambios que los senadores republicanos quieren introducir al paquete de 1,000 páginas aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes el mes pasado. Los líderes republicanos presionan para que el proyecto de ley se acelere y se vote antes de la fecha límite impuesta por Trump del 4 de julio.

El senador Mike Crapo, republicano por Idaho y presidente del comité, afirmó que la propuesta evitaría un aumento de impuestos y lograría "ahorros significativos" al recortar drásticamente los fondos para energías renovables "y combatir el despilfarro, el fraude y el abuso".

Esto ocurre en un momento en que los estadounidenses apoyan ampliamente los niveles de financiación para los programas de protección social más populares, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Muchos estadounidenses creen que Medicaid y los programas de asistencia alimentaria reciben menos financiación de la que necesitan.

Un aspecto fundamental del paquete es la extensión de unos $4.5 billones (trillones en inglés) en exenciones fiscales aprobadas durante su primer mandato, en 2017, que expiran este año si el Congreso no actúa. También hay nuevas exenciones, como la exención de impuestos sobre las propinas, así como más de un billón (trillones en inglés) de dólares en recortes a programas.

Aumento fuerte del déficit nacional

Tras la aprobación de la versión por parte de la Cámara de Representantes, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés), una entidad no partidista, estimó que el proyecto de ley añadiría $2.4 billones (trillones en inglés) al déficit nacional durante una década y dejaría a 10.9 personas menos sin seguro médico, debido principalmente a los nuevos requisitos laborales propuestos y otros cambios.

Las mayores exenciones fiscales, unos $12,000 al año, se destinarían a los hogares más ricos, según la CBO, mientras que los más pobres verían un aumento de impuestos de aproximadamente $1,600. Los hogares de ingresos medios recibirían exenciones fiscales de entre $500 y $1,000 al año, añadió la CBO.

Tanto los paquetes de la Cámara de Representantes como del Senado contemplan una enorme acumulación de $350,000 millones en fondos para Seguridad Nacional y el Pentágono, incluyendo unos $175,000 millones para las iniciativas de deportación masiva de Trump, como la contratación de 10,000 agentes adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto ocurre en un momento en que las protestas contra la deportación de inmigrantes han estallado en todo el país, incluyendo el impactante esposamiento del senador Alex Padilla la semana pasada en Los Ángeles, y mientras los defensores de la lucha contra el déficit, como el senador por Kentucky Rand Paul, cuestionan el enorme gasto en Seguridad Nacional.

Los republicanos conservadores afirman, además, que los recortes en general son insuficientes y se oponen a la disposición del proyecto de ley de aumentar el límite de la deuda nacional en $5 billones (trillones en inglés) para permitir un mayor endeudamiento para pagar las facturas.

Con información de The Associated Press.

