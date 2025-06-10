Cómo Elon Musk baja la cabeza y se arrepiente públicamente de sus posts contra Trump: "Fueron demasiado lejos"

Video Duro intercambio de mensajes entre Trump y Musk en redes sociales: se llamaron "loco" e "ingrato"

Tras el súbito alejamiento con duras críticas mutuas entre Donald Trump y Elon Musk la pasada semana, el dueño de Tesla, SpaceX y X ahora agacha la cabeza y da un paso a una potencial reconciliación, arrepintiéndose públicamente en su propia red social de los posts publicados contra el presidente.

Pero, al menos por ahora, Trump no parece estar dispuesto y sigue sin pronunciarse al respecto.

"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada. Fueron demasiado lejos", escribió el magnate en X este miércoles por la madrugada.

El tuit llega después de que el fin de semana fuera borrado el tuit en el que Musk señalaba a Trump, sin evidencias, de estar relacionado con el depredador sexual Jeffrey Epstein, y que por eso no se habían hecho públicos los documentos del caso.

Otro tuit eliminado fue en el que Musk señalaba que "los aranceles de Trump" causarían una recesión en el país en la segunda mitad de 2025.

Aunado a esto, con la intensificación de las protestas contra ICE en Los Ángeles, Musk pareció también sumarse a la causa de Trump en un aspecto clave de su agenda política: los inmigrantes indocumentados y su meta de detener a 3,000 de ellos al día.

El domingo por la noche Musk publicó un mensaje en su cuenta en X sobre las protestas, donde decía "esto no está bien", acompañado por una foto de un manifestante subido a un vehículo quemado, mientras ondeaba una bandera de México.

Inmediatamente después, publicó una captura de pantalla de un mensaje de Trump en la red social Truth Social, en el que dijo que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcadesa de Los Ángeles, Karen Bass, "deberían disculparse con el pueblo de Los Ángeles por el absolutamente terrible trabajo que han hecho, y esto ahora incluye los disturbios en marcha en Los Ángeles".



En el mensaje que republicó Musk, el presidente Trump afirmó que "esos no son manifestantes, son insurrectos".

El lunes, Musk puso en su cuenta un mensaje del vicepresidente JD Vance, en el que se ensalzaba la labor de Trump haciendo respetar las leyes migratorias y cuestionando el papel del gobernador Newsom.

"Las personas que ya estaban violando la ley solo están violando la ley porque el presidente Trump comenzó a aplicarla. Esta es la lógica de Newsom y sus secuaces" dijo Vance.

Trump, sin interés en acercarse a Elon Musk, de momento

El pasado sábado, un par de días después del enfrentamiento, el presidente Trump dijo durante una entrevista con NBC News que no tenía ningún interés en acercarse o conversar con el dueño de Tesla en el futuro inmediato.

Según el reporte, el mandatario dijo estar "demasiado ocupado haciendo otras cosas", y además consideró que Musk había sido "irrespetuoso con la Oficina del presidente".

"Es algo muy malo, porque ha sido irrespetuoso. No puedes serlo con la Oficina del presidente", dijo Trump.

Durante la batería de mensajes de ambos en redes sociales, Trump aseguró que "no me importa que Elon se ponga en mi contra, pero debió haberlo hecho hace meses", dando a entender que Musk conocía la ley que luego de salir del gobierno criticó ferozmente.

Sin embargo, pese a afirmar que no le importaba una traición, las palabras del presidente no solo apuntaron a juzgar la conducta de Musk y sus contratos con el gobierno federal.

Trump también amenazó con "consecuencias" para Musk si donaba fondos para candidatos demócratas que se opongan a los republicanos en favor del proyecto de ley de recortes y presupuestos de Trump.

"Si lo hace, pagará las consecuencias por ello", dijo Trump.

No está claro cuán definitiva será esta posición, dado que Trump es conocido por sus relaciones transaccionales y él mismo ha asegurado que no tiene "enemigos para toda la vida".

De hecho, el propio Vance fue uno de sus críticos, que llegó a compararlo con Adolf Hitler.

Vance esperaba que "Musk vuelva al redil" tras disputa con Trump

Algunos republicanos, cercanos aliados de Trump, intentaron públicamente limar un poco las asperezas, si bien dejando claro su postura en favor del mandatario.

Vance trató de restar importancia a la disputa durante una entrevista el viernes. Dijo que Musk estaba cometiendo un "gran error" al atacar a Trump, pero trató de minimizarlo describiéndolo como un "tipo emocional" que se frustró, reseñó AP.

"Espero que eventualmente Elon regrese al redil. Tal vez eso no sea posible ahora porque se ha vuelto tan nuclear", expresó Vance, posiblemente en alusión a los tuits mencionando a Jeffrey Epstein y Trump.

Por su parte, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tomó partido claramente el domingo en la ruptura de Trump vs Musk.

Johnson descartó que las críticas de Musk a la iniciativa de Ley de Trump afecten o impidan su eventual aprobación, y desestimó el grado de influencia del multimillonario sobre los republicanos.

"No elaboré una pieza legislativa para complacer al hombre más rico del mundo”, declaró Johnson en 'This Week' de ABC.

Musk publicó mensajes en su cuenta en X llamando a "matar la Ley", y planteando a los estadounidenses que pidan a sus congresistas que no apoyen el proyecto legislativo.

Call your Senator,

Call your Congressman,



Bankrupting America is NOT ok!



KILL the BILL — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025



El presidente de la Cámara Baja también desestimó las amenazas de Musk de financiar a los opositores, incluso demócratas, de los miembros republicanos que apoyan el proyecto de ley de Trump.

Para el vicepresidente Vance, el alejamiento de Musk del presidente Trump y sus críticas son algo pasajero.

"Mira, le pasa a todo el mundo He perdido los estribos mucho peor que Elon Musk en las últimas 24 horas", expresó Vance en una entrevista con el comediante Theo Von, reseñada por AP. "En realidad, creo que si Elon se calmara un poco, todo estaría bien", añadió.

