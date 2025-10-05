Tras revés judicial, Trump está enviando a miembros de la Guardia Nacional de California a Portland, según Newsom

El presidente Donald Trump está enviando a miembros de la Guardia Nacional de California a Oregon después de que un juez le prohibió desplegar efectivos de ese estado en Portland, informó el gobernador de California, Gavin Newsom. El funcionario agregó este domingo que retará la medida en los tribunales.

No hubo un anuncio oficial desde Washington de que la Guardia Nacional de California estuviese siendo convocada y enviada a Oregon, como ocurrió el sábado cuando el gobernador de Illinois hizo un anuncio similar.

Newsom calificó el despliegue como "un abuso asombroso de la ley y el poder".

Una jueza federal designada por Trump en Oregon le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar la Guardia Nacional de ese estado en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas, después de que Trump describió a la ciudad como un lugar "devastado por la guerra". Tanto funcionarios de Oregon como residentes de Portland consideraron ridícula tal descripción.