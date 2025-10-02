La guerra de memes entre republicanos y demócratas (mientras el gobierno federal está cerrado)

Video ¿Cómo afecta el cierre de gobierno a programas alimentarios como SNAP y WIC? Te explicamos

Un sombrero mexicano, unos mariachis. Un vicepresidente obeso, un Trump pintado como la última reina de Francia... Mientras el cierre parcial del gobierno federal afecta a millones de trabajadores federales y las agencias operan de modo restringido, la pelea política y la guerra de señalarse entre republicanos y demócratas como culpables del shutdown se está librando con memes en redes sociales.

El cierre comenzó el 1 de octubre, al expirar una resolución temporal de financiamiento sin que el Congreso y la Casa Blanca encontraran un acuerdo. Desde el inicio, el presidente Donald Trump ha publicado videos manipulados con inteligencia artificial (IA), conocidos como deepfakes, donde caricaturiza a líderes demócratas. En uno de ellos aparece Hakeem Jeffries con sombrero y bigote junto a música mariachi, lo que fue señalado como ofensivo y racista por organizaciones latinas.

La Hispanic Federation, Latino Victory Foundation, LULAC, Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino denunciaron que "Trump recurre a estereotipos peligrosos y desinformación para desviar la atención del público" y que este "uso de la IA... fomenta la división, estigmatiza a los latinos y erosiona la confianza en las instituciones, en un momento de alta tensión".

Trump y sus aliados continuaron difundiendo versiones del meme, y J.D. Vance (vicepresidente) defendió los memes “humorísticos”, incluso diciendo que cesarían si los demócratas ayudaban a reabrir el gobierno. Dijo que los memes del sobrero son "graciosos".

La ofensiva vino del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, que lanzó su propia retahíla memética: transformó a Trump en "María Antonieta", a Vance en un personaje obeso y al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un minion.

Esta guerra de memes parece superficial, pero puede no serlo, ya que la narrativa pública sobre política, se encuentra en redes sociales, hoy más que nunca. Un meme permite "viralizar" una opinión política, hacer reír, enojar o ridiculizar.