California prohíbe usar máscaras en la mayoría de los operativos de agencias policiales locales y federales

Video Desde adentro de la Operación Midway Blitz, así se ejecutan los arrestos de ICE en Chicago

California se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes de la ley, incluidos los agentes federales de inmigración, se cubran el rostro mientras realizan actividades oficiales, en virtud de un proyecto de ley que fue firmado el sábado por el gobernador Gavin Newsom y rápidamente denunciado por funcionarios de la administración Trump.

La prohibición es una respuesta directa a las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles, donde los agentes federales llevaban máscaras mientras realizaban detenciones masivas. Las redadas provocaron días de protestas y llevaron al presidente Donald Trump a desplegar tropas de la Guardia Nacional e infantes de marina en la zona.

PUBLICIDAD

Newsom dijo en una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde firmó el proyecto de ley flanqueado por legisladores estatales, líderes educativos y miembros de la comunidad inmigrante, que California es única porque el 27% de sus residentes son nacidos en el extranjero.

"Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Está siendo atacada", dijo.

El gobernador demócrata dijo que el estado está luchando contra la práctica de agentes enmascarados sin identificación ni número de placa que detienen a personas en las calles.

"El impacto de estas políticas en toda la ciudad, el estado y el país es aterrador", dijo Newsom. "Es como una película de ciencia ficción distópica. Coches sin matrícula, gente enmascarada, personas que literalmente desaparecen. Sin garantías procesales, sin derechos, sin derecho en una democracia en la que tenemos derechos. Los inmigrantes tenemos derechos, y tenemos derecho a levantarnos y oponernos, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí", afirmó Newsom.

Pero no está claro cómo —o si— el estado puede hacer cumplir la prohibición a los agentes federales.

Funcionarios de la administración Trump han defendido el uso de máscaras, diciendo que los agentes de inmigración se enfrentan a un estridente y creciente acoso en público y en línea mientras llevan a cabo la aplicación de la ley al servicio del impulso de Trump hacia la deportación masiva. Ocultar sus identidades es necesario para la seguridad de los agentes y sus familias, sostienen los funcionarios.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) armados con armas no letales se reúnen frente a un centro de procesamiento de ICE durante una protesta en Broadview, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Imagen OCTAVIO JONES/AFP via Getty Images

Bill Essayli, fiscal federal interino para el sur de California, dijo en la plataforma social X que el estado no tiene jurisdicción sobre el gobierno federal y que ha dicho a las agencias que la prohibición de máscaras no tiene efecto en sus operaciones. "Nuestros agentes seguirán protegiendo sus identidades", dijo.

PUBLICIDAD

Essayli también criticó el comentario de Newsom sobre X diciendo que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "iba a tener un mal día hoy", y añadió que hay tolerancia cero para "amenazas directas o implícitas contra funcionarios del gobierno".

Remitió el asunto al Servicio Secreto, que dijo en un comunicado, también en X, que no podía hacer comentarios sobre el caso concreto, pero que debía investigar cualquier posible amenaza.

Funcionaria del DHS critica la ley de California

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, la calificó de "despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros agentes."

"Mientras nuestros agentes federales son asaltados por alborotadores y se les lanzan piedras y cócteles molotov, un político santuario intenta prohibir que los agentes lleven máscaras, para protegerse de ser objeto de amenazas y ataques por parte de simpatizantes terroristas conocidos y sospechosos", dijo por correo electrónico.

Los hombres y mujeres de las agencias federales de inmigración se juegan la vida para detener a extranjeros ilegales violentos y criminales, dijo, y una retórica como la de Newsom ha contribuido a un aumento de las agresiones.

Newsom replicó que la preocupación por los agentes de doxing, o la publicación de su información personal en línea, son infundadas y no probadas.

"Se afirma que, de algún modo, se está produciendo un aumento exponencial de las agresiones a agentes, pero no se facilitan los datos", afirmó. "Todo lo que han proporcionado es desinformación y desorientación".

PUBLICIDAD

La prohibición se aplica a varias máscaras pero incluye algunas excepciones

La nueva ley prohíbe que los funcionarios locales y federales, incluidos los agentes de inmigración, lleven polainas en el cuello, pasamontañas y otras máscaras faciales mientras realizan actividades oficiales. Hace excepciones para los agentes encubiertos, las máscaras médicas como los respiradores N95 o el equipo táctico, y no se aplica a la policía estatal.

Demócratas en el Congreso y legisladores de varios estados, como Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, han presentado propuestas similares para prohibir las máscaras.

Los defensores de la ley de California dijeron que es especialmente necesaria después de que el Tribunal Supremo dictaminara este mes que la administración Trump puede reanudar sus operaciones de inmigración masivas en Los Ángeles. La ley tiene como objetivo impulsar la confianza pública en las fuerzas del orden y evitar que las personas se hagan pasar por oficiales para cometer delitos, dijeron los partidarios.

El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California en Berkeley, también defendió la legislación. Los empleados federales tienen que seguir las normas estatales generales "a menos que ello interfiera significativamente en el desempeño de sus funciones". Por ejemplo, en el trabajo, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo", escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee.

Otra nueva ley afecta a los centros escolares y sanitarios

Newsom también firmó el sábado una ley que impide a los agentes de inmigración entrar en las escuelas y centros de salud sin una orden válida o una orden judicial y que obliga a las escuelas a notificar a los padres y profesores la presencia de agentes en el campus.

PUBLICIDAD

El asambleísta Al Muratsuchi, demócrata de Torrance, dijo que "los estudiantes no pueden aprender si viven con miedo a ser deportados". La Ley de Escuelas Refugio Seguro de California es un mensaje claro a Donald Trump: 'mantén a ICE fuera de nuestras escuelas'."

A principios de este año, la Legislatura también autorizó dar 50 millones de dólares al Departamento de Justicia de California y otros grupos legales, lo que ha resultado en más de 40 demandas contra la administración Trump.

Vea también: