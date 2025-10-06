Lo que se sabe de los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump en Chicago y Portland

Video Tras revés judicial en Oregon, Trump envía a efectivos de la Guardia Nacional de California a Portland

Una jueza federal bloqueó los intentos del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en Oregon, donde manifestantes se han reunido en la manzana que rodea un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, lo que representa un nuevo revés a su más reciente intento de intervención federal en las ciudades de mayoría demócrata.

El fallo de la jueza Karin Immergut se emitió tarde el domingo, horas después de que la administración Trump anunciara planes para enviar cientos de miembros de la Guardia Nacional desde California y Texas al estado y tras una orden emitida el sábado por la misma jueza, que le prohibía movilizar tropas de la Guardia de Oregon para proteger edificios federales.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, dijo que 101 miembros de la Guardia Nacional de California llegaron a su estado la noche del sábado en avión, y que más estaban en camino antes de que se emitiera la decisión judicial.

"No hay necesidad de intervención militar en Oregon", insistió Kotek el domingo.

El día anterior, Trump había autorizado el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a agentes federales y bienes en Chicago.

A continuación, te mostramos el panorama de cómo van los despliegues federales ordenados por Trump en Portland, Chicago y otras ciudades.

Trump apunta sus despliegues militares a Portland y Chicago

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson confirmó que el presidente autorizó el uso de efectivos de la Guardia Nacional de Illinois, citando lo que calificó como “disturbios violentos y anarquía” que los líderes locales no han logrado controlar.

Trump ha caracterizado tanto a Portland como a Chicago como ciudades plagadas de crimen y desorden, llamando a la primera una “zona de guerra” y sugiriendo que se necesitaba una fuerza apocalíptica para sofocar los problemas en la segunda.

Desde el comienzo de su segundo mandato, ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades, incluyendo Baltimore (Maryland), Memphis (Tennessee), el Distrito de Columbia, Nueva Orleans (Louisiana) y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

"Esta mañana, el Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum: moviliza tus tropas o lo haremos nosotros", dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en un comunicado. "Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir que un gobernador envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad".

La gobernadora Kotek habló con Trump a finales de septiembre y dijo que el despliegue era innecesario. Se negó a movilizar a la Guardia Nacional de Oregon, por lo que Trump lo hizo él mismo mediante una orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Eso provocó la demanda presentada por funcionarios estatales y municipales.

La fiscal general Pam Bondi emitió un memorando que también ordena a las agencias del Departamento de Justicia, incluido el FBI, ayudar a proteger las instalaciones del ICE, incluso en Chicago y Portland.

El despliegue en Portland, bloqueado por una jueza

La jueza Immergut emitió su primera orden el sábado por la tarde, bloqueando temporalmente el despliegue y argumentando que las protestas relativamente pequeñas que están ocurriendo en la ciudad no justifican el uso de fuerzas federalizadas, y advirtiendo que el despliegue podría dañar la soberanía del estado de Oregon.

"Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a los excesos del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles", escribió Immergut. Más tarde añadió: "Esta tradición histórica se resume en una proposición simple: esta es una nación de ley constitucional, no de ley marcial".

La administración Trump respondió con otro intento de enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, pero desde California y Texas, lo que llevó a los gobernadores demócratas de Oregon y California a regresar a los tribunales el domingo para solicitar un fallo más amplio. Immergut concedió la solicitud durante una audiencia telefónica urgente esa misma noche, bloqueando el envío de cualquier tropa de la Guardia Nacional a Oregon durante 14 días.



El sábado, antes de que se emitiera el fallo de la jueza, unas 400 personas marcharon desde un parque hasta el centro de detención del ICE en Portland. El grupo incluía personas de todas las edades y razas, familias con niños y jubilados con andadores, informó The Oregonian. Agentes federales usaron municiones químicas de control de multitudes, incluidas granadas de gas lacrimógeno y armas menos letales que lanzaron bolas de pimienta, y arrestaron al menos a seis personas cuando el grupo llegó a las instalaciones de ICE.

Las personas reunidas frente al edificio del ICE el domingo celebraron entre vítores al enterarse del nuevo fallo judicial.

En Chicago se encienden las alarmas por el uso de perfiles raciales

La presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza armados, con uniforme de camuflaje y enmascarados realizando arrestos cerca de lugares emblemáticos del centro ha intensificado esas preocupaciones. Muchos residentes de Chicago ya estaban inquietos después de que comenzara una redada migratoria a principios de este mes. Los agentes han apuntado a áreas con gran presencia de inmigrantes, en su mayoría latinos.

Los manifestantes se han concentrado con frecuencia cerca de un centro de inmigración a las afueras de la ciudad, y funcionarios federales informaron del arresto de 13 manifestantes el viernes cerca del centro de procesamiento del ICE en Broadview.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que agentes federales dispararon contra una mujer el sábado por la mañana en el suroeste de Chicago. Un comunicado del departamento dijo que ocurrió después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza que patrullaban la zona “fueron embestidos por vehículos y acorralados por 10 coches”.

"Los oficiales salieron de su vehículo atrapado cuando una sospechosa intentó atropellarlos, lo que obligó a los oficiales a disparar en defensa propia", decía el comunicado.

Ningún agente del orden resultó gravemente herido, según la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

La mujer que recibió el disparo era ciudadana estadounidense y portaba un arma semiautomática, según McLaughlin. Añadió que la mujer condujo hasta un hospital para recibir tratamiento, pero un portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago dijo al Chicago Sun-Times que fue encontrada cerca del lugar y trasladada a un hospital en condición estable.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y vecinos denunciaron por separado que agentes federales usaron gas lacrimógeno cerca de tiendas de comestibles o ferreterías donde se realizaban redadas en otras partes de Chicago, y que detuvieron a una concejala mientras cuestionaba el intento de arresto de un hombre.

Una “fuerza contra el crimen” en Memphis

El miércoles, Hegseth, Bondi y el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se dirigieron a miembros de una fuerza especial de aplicación de la ley federal que comenzó a operar en Memphis como parte del plan de Trump para combatir el crimen. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, republicano, ha apoyado el esfuerzo.

Bondi dijo en redes sociales que la fuerza había realizado más de 50 arrestos en un período de dos días. Más de 200 oficiales fueron juramentados, incluidos agentes de inmigración y antidrogas. Estaban ejecutando órdenes de arresto criminal y colaborando con agencias estatales en controles de tráfico.

Algunos residentes, incluidos latinos, han expresado su preocupación de que los agentes detengan personas sin importar su estatus migratorio.

En Louisiana es el gobernador quien pide la Guardia Nacional

El 30 de septiembre, el gobernador republicano Jeff Landry pidió un despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans y otras ciudades para ayudar a combatir el crimen.

En una carta dirigida a Hegseth, Landry también elogió la decisión del presidente de enviar tropas a Washington y Memphis. Dijo que ha habido “aumentos en las tasas de delitos violentos” en Shreveport, Baton Rouge y Nueva Orleans, así como escasez de agentes de la ley locales.

Pero el crimen en algunas de las principales ciudades del estado en realidad ha disminuido recientemente, con Nueva Orleans registrando una caída particularmente pronunciada en 2025, poniéndola en camino hacia el menor número de homicidios en más de cinco décadas.

Corte de apelaciones analiza el despliegue en California

Trump desplegó soldados de la Guardia y marines en Los Ángeles durante el verano, a pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, quien demandó y obtuvo un bloqueo temporal después de que un juez federal determinara que el uso de la Guardia por parte del presidente probablemente era ilegal.

La administración Trump apeló, y el bloqueo fue suspendido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos. El caso de apelación sigue en curso, pero el panel ha dado indicios de que cree que la administración probablemente saldrá victoriosa.

