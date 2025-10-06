Jueza bloquea el despliegue en Oregon de la Guardia Nacional de cualquier estado tras frenética batalla judicial del fin de semana

Una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de unidades de la Guardia Nacional en Oregon tras la frenética batalla judicial que desató el fin de semana los intentos del presidente Donald Trump de movilizar militares de otros estados.

Eso después de que el gobierno buscara desplegar en Oregon guaridas nacionales de Texas, después de que la misma jueza, Karin Immergut, impidiera utilizar la Guardia Nacional de Oregon y California.

Immergut, quien fue nombrada por Trump en su primer mandato, se mostró incrédula ante la decisión del presidente de enviar tropas de la Guardia Nacional a Oregón desde la vecina California y luego desde Texas el domingo, apenas horas después de su fallo inicial.

"¿Cómo es posible que traer la Guardia Nacional federalizada desde California no contravenga directamente la orden de restricción temporal que emití ayer?", cuestionó al abogado del gobierno federal, interrumpiéndolo.

"¿Acaso los acusados no están simplemente eludiendo mi orden?", preguntó más tarde. "¿Por qué es esto apropiado?".

Durante una audiencia telefónica vespertina convocada apresuradamente, la jueza federal de distrito concedió una orden de restricción temporal solicitada por California y Oregón.

Este fin de semana, unos 200 miembros federalizados de la Guardia Nacional de California que habían estado de servicio en Los Ángeles fueron reasignados a Portland, según informó un portavoz del Pentágono.

Aproximadamente 100 efectivos de la Guardia Nacional de California desembarcaron en Portland después de la medianoche del domingo y unos 100 más llegaron a primera hora de la noche, según declaró Alan Gronewold, comandante de la Guardia Nacional de Oregón, en un documento judicial presentado ante la audiencia de emergencia del domingo por la noche.

El estado de Oregón también incluyó en su documento un memorando escrito por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ordenaba la activación de hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Oregón, Illinois y posiblemente otros lugares.

Trump se centra en Oregon por las protestas contra ICE en Portland

Oregon llevó a la justicia sus intentos de impedir que tropas de la Guardia Nacional federal lleguen a la ciudad más grande del estado para reprimir las pequeñas protestas que se vienen registrando frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero.

Ha habido brotes ocasionales, incluso en junio, pero durante semanas las manifestaciones nocturnas atrajeron solo a unas pocas docenas de personas. Trump, sin embargo, ha centrado su atención en la ciudad, describiendo a Portland como "infierno", una "zona devastada por la guerra" que está "en llamas".

Las autoridades locales han señalado que la protesta ocupa una manzana alejada del centro, en una ciudad que abarca 200 millas cuadradas. También consideran que muchas de sus afirmaciones y publicaciones en redes sociales parecen basarse en imágenes de 2020, cuando los disturbios derivados de las protestas de Black Lives Matter sacudieron la ciudad durante varios meses.

Trump también envió fuerzas del orden federales a la ciudad en ese momento. Con un nuevo alcalde y jefe de policía, la ciudad ha reducido la delincuencia, y en el centro se ha observado una disminución de los campamentos de personas sin hogar y un aumento del tráfico peatonal.

El 28 de septiembre, cuando la administración Trump movilizó a la Guardia Nacional de Oregon, a petición de la gobernadora Tina Kotek, las protestas aumentaron de tamaño. El sábado, unas 400 personas se congregaron frente a las instalaciones del ICE antes de que agentes federales dispararan cartuchos de gas lacrimógeno contra la multitud.

Un fallo judicial previo en California: Trump violó la 'Ley Posse Comitatus'"

En septiembre, un juez federal de San Francisco, California, echó por tierra los argumentos del gobierno en la demanda presentada por el gobernador Gavin Newsom tras el despliegue en junio de la Guardia Nacional y de marines durante las protestas contra los operativos de ICE en Los Ángeles.

El juez de distrito Charles Breyer acogió el argumento de Newsom respecto a que el gobierno de Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1978 que prohíbe la utilización de militares en la ejecución de leyes nacionales. Los defensores del gobierno dijeron que esa ley no aplicaba en esta situación porque las tropas protegían a agentes federales y no ejecutaban leyes.

Trump puso bajo su control a la Guardia Nacional de California bajo la sección 12406 del Título 10, que le permite a un presidente llamar a la Guardia Nacional para acciones federales cuando se da una "invasión" de Estados Unidos, cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno" o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".

"El Congreso habló claramente en 1878 cuando aprobó la Ley Posse Comitatus, prohibiendo el uso de militares estadounidenses en la ejecución de leyes nacionales", escribió el juez.

"Casi 140 años después, los demandados —el presidente Trump, el secretario de Defensa, (Pete) Hegseth, y el Departamento de Defensa— desplegaron a la Guardia Nacional o los marines en Los Ángeles, para aplacar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración federal. Sí había protestas en Los Ángeles y algunos individuos incurrieron en violencia. Pero no había una rebelión ni las fuerzas de la ley civiles eran incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley", agregó.

El juez determinó que "contrario a la instrucción explícita del Congreso", Trump y su gobierno usaron soldados armados, cuya identidad en ocasiones era ocultada con dispositivos de protección, y vehículos militares para delimitar perímetros y bloquear el tráfico. Agregó que esos militares también participaron en el control de manifestantes. "En pocas palabras, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus", precisó el juez.

En el documento con su decisión, Breyer mostró una diapositiva que fue parte de las instrucciones que el Departamento de Defensa dio a las tropas desplegadas en California. En ella aparecía una lista de 12 funciones en las que no debían entrar porque suponían violar la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, cuatro de ellas aparecían en letras rojas, porque representaban supuestas excepciones a esa ley.

"A las tropas del 'Task Force 51' (los miembros de la Guardia Nacional y los marines desplegados) se les instruyó que las cuatro funciones listadas en rojo —los patrullajes de seguridad, y los controles de tráfico, multitudes y disturbios— estaban sujetas a una supuesta excepción constitucional a la Ley Posse Comitatus", se lee en el documento judicial.

El juez también mencionó instancias en las que los militares se movieron a puntos más allá del condado de Los Ángeles. Una de ellas fue cuando cerca de 80 efectivos fueron enviados a Camarillo, una localidad a unas 50 millas del centro de Los Ángeles, en medio de una agresiva redada en una granja que terminó con protestas y decenas de personas detenidas. Un inmigrante, Jaime Alanís García, falleció a causa de los golpes tras caer ese día de un techo en la instalación al tratar de evitar su arresto.

En un fallo que se limita solo a California, Breyer prohibió que los militares se involucren en arrestos, requisas, incautaciones, patrullaje de seguridad, control del tráfico y de multitudes, recopilación de evidencia, interrogatorios y que actúen como informantes.

