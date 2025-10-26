Gavin Newsom dice que evalúa pelear la Presidencia en 2028: lo decidirá tras las elecciones de mitad de período

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, dijo este domingo en una entrevista con CBS News que evalúa pelear la Presidencia en 2028 y que tiene previsto tomar una decisión tras las elecciones de mitad de período, que tendrán lugar en 2026.

Newsom, uno de los adversarios más visibles y vocales del presidente republicano Donald Trump actualmente, y uno de los nombres que más suenan para los próximos comicios generales, respondió afirmativamente cuando le preguntaron si le daría "seria consideración" a una candidatura presidencial tras los comicios del año que viene.

“Sí, de lo contrario estaría mintiendo. Simplemente estaría mintiendo. Y no puedo, no puedo hacer eso”, respondió Newsom en una entrevista para el programa Sunday Morning de CBS News.

"Estoy expectante por ver quién se presenta en 2028 y quién está a la altura de ese momento. Y esa es la pregunta para el pueblo estadounidense", agregó.

“El destino lo determinará”, respondió Newsom cuando su entrevistador le preguntó si se estaba acercando a encontrar esa razón de peso que él siempre había dicho que necesitaría tener para postularse a la Casa Blanca.

El gobernador de California, cuyo mandato termina en enero de 2027, no puede volver a presentarse al cargo, por límites de reelección.

En la entrevista con CBS mostraron imágenes de una visita del demócrata en julio a un estado rojo como es Carolina del Sur, donde se reunió con líderes demócratas estatales y visitó una cafetería, en la cual incluso ayudó a servir café.

Aunque es un político estatal, Newsom, de 58 años, ha tenido últimamente una proyección de alcance nacional por sus constantes enfrentamientos con Trump, su estrategia en redes sociales imitando en ocasiones el estilo del presidente republicano y sus batallas legales contra él, como una demanda contra su decisión de recurrir a la Guardia Nacional de California y desplegar tropas en Los Ángeles durante protestas en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



"La idea de que un tipo que obtuvo 960 en su SAT, al que aún le cuesta trabajo leer guiones, que siempre estaba al final del aula, pueda siquiera considerars (...) para la Presidencia) ya es extraordinaria en sí misma", declaró el demócrata, haciendo referencia a su dislexia.

En una aparición en septiembre, en The Late Show with Stephen Colbert, Newsom llegó a decir que temía que en 2028 no haya elecciones, dado el clima político actual y los posibles intentos de Trump de obstruir la democracia.

El demócrata, quien ya sonaba como potencial candidato para las elecciones pasadas, nunca se presentó a las primarias y apoyó la candidatura de Joe Biden, y luego la de Kamala Harris, quien tampoco descartó volver a presentarse como candidata para las próximas elecciones.

