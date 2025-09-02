Juez federal determina que fue ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por Trump

Video Juez declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en protestas migratorias en Los Ángeles

Un juez federal determinó este martes que el gobierno del presidente Donald Trump violó “deliberadamente” la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a inicios de junio para contener las protestas en contra de las redadas migratorias.

El juez de distrito Charles Breyer señaló que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth habían expresado su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país, incluidas Oakland y San Francisco, lo que genera preocupaciones de que estén “creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Breyer no ordenó la retirada de los 300 soldados que aún permanecen en la zona, pero señaló que recibieron entrenamiento inadecuado y ordenó al gobierno de Trump que dejara de utilizarlos “para ejecutar las leyes”. La orden entrará en vigor el 12 de septiembre.

La Casa Blanca indicó de inmediato si el gobierno planea apelar.

“Una vez más, un juez rebelde intenta usurpar la autoridad del comandante en jefe para proteger a las ciudades estadounidenses de la violencia y la destrucción”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly.

No estaba claro si la orden, que aplica únicamente a California, podría sentar un precedente que afecte los planes de Trump, quien ha hablado de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Baltimore y Nueva York.

Trump ya ha desplegado los militares como parte de su inédito control de las fuerzas del orden para combatir el crimen, la inmigración y la falta de vivienda en Washington, donde ejerce control legal directo sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

¿Qué dijo el juez sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles?

En su fallo, Breyer determinó que al gobierno de Trump violó la ley de manera intencional, alegando que usó tropas para funciones prohibidas incluso en sus propios manuales de entrenamiento.

Además, dijo que el presidente se negó a “coordinar de manera significativa con las autoridades estatales y locales” y que incluso “‘asesoró’” a agencias federales de seguridad sobre el lenguaje a usar al solicitar la ayuda de los soldados.

“Estas acciones demuestran que los demandados sabían que estaban ordenando a las tropas ejecutar la ley interna más allá de su autoridad habitual”, escribió el juez.

PUBLICIDAD

“La evidencia en el juicio estableció que los demandados usaron sistemáticamente soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de seguridad y bloqueos de tráfico, además de participar en control de multitudes y, en general, mostrar presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”.

El juez ordenó al gobierno federal dejar de usar a las tropas “para ejecutar las leyes, incluidas, entre otras, detenciones, arrestos, registros, incautaciones, patrullajes de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes”.

Trump amenaza con más despliegues de la Guardia Nacional en otros estados

Trump ha expandido los límites de la actividad militar en suelo nacional, incluso mediante la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo el domingo que el gobierno de Trump pronto ampliará las operaciones migratorias en Chicago, donde Trump ha dicho que podrían necesitarse tropas para abordar la criminalidad, y que era “prerrogativa” de Trump decidir si desplegar a la Guardia Nacional allí como lo hizo en Los Ángeles.

“Sé que Los Ángeles no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera tomado acción”, dijo Noem. “Esa ciudad habría ardido si se hubiera dejado a merced del alcalde y el gobernador de ese estado”, agregó.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado la movilización federal prevista, señalando que la criminalidad ha disminuido en Chicago. Han dicho que planean demandar si Trump sigue adelante con el plan.

PUBLICIDAD

Mira también: