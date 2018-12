Cierre parcial del gobierno se extenderá hasta enero tras fracasar último intento de negociación

Cientos de miles de empleados públicos no están recibiendo paga, y de ese grupo, miles están en sus casas porque no son considerados trabajadores esenciales, y los que sí lo son, están haciéndolo con menos recursos humanos y sin una perspectiva clra de que recibirán su paga en algún momento a corto plazo.

"Finalmente los demócratas se dieron cuenta que desesperadamente necesitamos seguridad en la frontera y un muro en el frontera sur", tuiteó Trump este jueves para luego agregar: "Necesitamos detener el tráfico humano, de drogas, de miembros de pandillas y criminales para que no entren a nuestro país. ¿No se dieron cuenta los demócratas que la mayoría de la gente que no está recibiendo su pago es demócrata?", termina escribiendo sin ofrecer cifras que sostenga su afirmación.

"Seguridad para nuestro país"

Los demócratas no se oponen a aprobar fondos para la seguridad fronteriza. En efecto, en el proyecto de ley aprobado por el Senado antes de que la Cámara de Representantes votara por otra versión para mantener funcionando el gobierno hasta febrero, los demócratas votaron a favor de $1,600 millones para seguridad fronteriza, lo que significaba que podrían usarse para el muro, pero no los $5,000 millones que pide Trump y que fue incorporado en el proyecto de ley de la Cámara Baja que ni siquiera fue sometido a voto en el Senado porque no tiene respaldo de todos los republicanos, que indican que es un derroche de dinero que no frenará a los migrantes en sus esfuerzos de cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.