El acuerdo de Hunter Biden con la fiscalía en el limbo, ¿qué pasará con el hijo del presidente?

En el mismo acuerdo se pretendía resolver también un delito federal de armas de fuego, pues Hunter Biden tuvo una en 2018, a pesar de sus problemas de adicciones, por lo que le acusaron de mentir en el formulario oficial que rellenó para adquirir el arma, alegando que no usaba drogas. En este caso, la fiscalía propuso no procesarlo mientras no tenga un arma y no use drogas ilegales durante al menos dos años, bajo un llamado programa de desviación.