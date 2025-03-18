Trump dice que cancelará la protección del Servicio Secreto para los hijos adultos de Biden

Video Trump revoca el acceso de Joe Biden a información clasificada: “Él sentó este precedente en 2021”

El presidente Donald Trump dijo el lunes que revocará la protección del Servicio Secreto para los dos hijos de Joe Biden, tras haber anunciado que anularía los indultos otorgados por su predecesor demócrata al final de su mandato, uno de ellos a su hijo.

El Servicio Secreto, responsable de proteger a personalidades políticas de alto rango y sus familias en Estados Unidos, dejará de movilizar agentes para proteger a Hunter Biden, de 55 años, y a Ashley Biden, de 43, los dos hijos vivos de Joe Biden.

"Con efecto inmediato, Hunter Biden ya no recibirá protección del Servicio Secreto. Asimismo, Ashley Biden, quien cuenta con 13 agentes, será eliminada de la lista", escribió Trump en su plataforma Truth Social. De acuerdo con el presidente, Hunter cuenta con 18 efectivos para su protección.

“Estamos al tanto de la decisión del presidente de suspender la protección de Hunter y Ashley Biden”, declaró la agencia en un comunicado. “El Servicio Secreto cumplirá y está trabajando activamente con los equipos de protección y la Casa Blanca para garantizar su cumplimiento lo antes posible”.

Hunter y Ashley Biden durante la ceremonia de graduación de Maisy Biden en Filadelfia, el 15 de mayo de 2023. Imagen Patrick Semansky/AP



Los expresidentes estadounidenses y sus cónyuges reciben protección del Servicio Secreto de por vida de acuerdo con la ley federal, pero la protección otorgada a sus familiares inmediatos mayores de 16 años termina cuando dejan el cargo.

Sin embargo, Biden extendió la protección para sus hijos durante seis meses antes de salir de la Casa Blanca, algo que también hizo Trump al terminar su primer mandato como ya ocurrió antes con los expresidentes George W. Bush y Barack Obama.

Las represalias de Trump contra los Biden y otros oponentes políticos

El republicano ha vuelto a arremeter contra Joe Biden durante los últimos días. Acusa al demócrata de 82 años de no haber estado en posesión de sus facultades al final de su mandato y le retiró el envío de reportes de inteligencia.

El lunes, además, prometió perseguir a sus oponentes políticos, desafiando los indultos preventivos concedidos por su predecesor en las últimas semanas de mandato a varias personalidades consideradas hostiles al republicano.

Los indultos también incluyen a Hunter Biden, un blanco favorito de la derecha dura estadounidense en los últimos años, quien fue condenado en dos casos separados por posesión ilegal de armas de fuego y fraude fiscal.

En su publicación en Truth Social, Donald Trump criticó el hecho de que, según él, Hunter Biden "se encuentra actualmente de vacaciones en Sudáfrica, donde los derechos humanos de las personas han sido muy cuestionados".

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el multimillonario republicano ha acusado a Sudáfrica de tratar "injustamente" a los descendientes de colonos europeos, creando incluso un procedimiento de asilo en Estados Unidos para "refugiados afrikáners". Su aliado Elon Musk, nativo de Sudáfrica, también ha multiplicado las acusaciones.

Con información de AFP y AP.

