Qué sigue para Hunter Biden tras ser hallado culpable de tres delitos relacionados con un arma de fuego

Para Hunter Biden, el haber sido hallado culpable de tres delitos graves con un arma de fuego en un juicio que mostró su oscuro pasado relacionado con las drogas, no es el punto final de sus problemas legales.

El hijo del presidente Joe Biden no solo se enfrenta a una sentencia de hasta 25 años sino también a otro juicio penal por cargos fiscales, en medio de la campaña de reelección de su padre.

El jurado declaró culpable a Hunter Biden el martes después de solo tres horas de deliberaciones durante dos días en la corte federal de Wilmington, Delaware. El caso surgió de un arma que Hunter Biden compró en 2018 mientras, como quedó establecido en el juicio, estaba sumido en una adicción al crack.

He aquí un vistazo a lo que sigue para Hunter Biden tras el veredicto de culpabilidad.

Qué sentencia podría enfrentar Hunter Biden

Hunter Biden fue declarado culpable de mentir en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ni era adicto a ellas, y de tener el arma ilegalmente durante 11 días.

Los tres cargos conllevan hasta 25 años de prisión. Pero si el hijo del presidente realmente cumple algún tiempo tras las rejas dependerá de la jueza de distrito estadounidense Maryellen Noreika. La jueza, que fue nominada para el cargo por el expresidente republicano Donald Trump, no fijó de inmediato una fecha para la sentencia.

En el sistema federal, quienes cometen un delito primera vez no se acercan a la sentencia máxima. Además, se trata de un delito no violento que cometió mientras era adicto a las drogas.

Se espera que las pautas federales de sentencia, que los jueces utilizan al sopesar los castigos para los acusados, recomienden un castigo mucho más leve. Y los jueces no están sujetos a las directrices, por lo que ella podría decidir sencillamente no enviarlo a prisión. Otras opciones incluyen libertad condicional o detención domiciliaria.



Al presionar a la jueza para que no lo ponga tras las rejas, los abogados defensores probablemente señalarán que, a diferencia de muchos casos de posesión ilegal de armas de fuego, la de Hunter Biden no se utilizó en un delito. Ni siquiera disparó el arma, que tuvo solo durante 11 días antes de ser arrojada a la basura, dijeron sus abogados.

Es probable que la defensa también enfatice que Hunter Biden ha cambiado su vida desde entonces. Ha dicho que ha estado sobrio desde 2019. Tampoco se han reportado violaciones de sus condiciones de liberación, incluido el hecho de que continúa absteniéndose de drogas y alcohol, y participando en un programa de recuperación.

Una probable apelación de Hunter Biden

El abogado defensor Abbe Lowell dijo en una declaración escrita el martes que "continuarán persiguiendo enérgicamente todos los desafíos legales disponibles". No está claro en qué puede basar la defensa de Hunter Biden la apelación, pero antes del juicio presentó múltiples impugnaciones infructuosas del caso.

Entre otras cosas, los abogados de Hunter Biden han cuestionado la constitucionalidad de la ley de armas de fuego en el centro del caso a raíz de una decisión histórica de la Corte Suprema que ha revocado las leyes de armas de fuego en todo el país.

Los abogados de Hunter Biden también han argumentado que el hijo del presidente fue procesado por motivos políticos. Lowell ha afirmado que los fiscales cedieron a la presión política después de que un acuerdo de culpabilidad fracasara en los tribunales y fuera ridiculizado públicamente por los republicanos, incluido Trump, como un “acuerdo atractivo”.

Según ese acuerdo del año pasado, Hunter Biden se habría declarado culpable de delitos fiscales menores y habría evitado el procesamiento en el caso de armas. Los fiscales planeaban recomendar dos años de libertad condicional. Pero el acuerdo fracasó después de que la jueza expresó su preocupación al respecto.

El viernes, los abogados defensores instaron a la jueza a absolver a Hunter Biden de los cargos, argumentando que los fiscales no habían cumplido con su demostración de la acusación. Noreika no se pronunció sobre la moción antes de que el jurado llegara a su veredicto.

Otros problemas legales del hijo de Joe Biden

El juicio de Hunter Biden por cargos fiscales en California está programado para comenzar el 5 de septiembre. Inicialmente, estaba previsto para finales de este mes, pero el juez accedió recientemente a una solicitud de la defensa para retrasarlo.

En ese caso, Hunter Biden está acusado de nueve delitos fiscales graves y menores. Los cargos surgen de lo que los fiscales federales dicen que fue un plan de cuatro años para no pagar los 1.4 millones de dólares que debía al IRS. Los fiscales alegan que, en cambio, utilizó el dinero para financiar un estilo de vida extravagante que, según admitió él mismo, incluía drogas y alcohol. Desde entonces, el hijo del presidente ha pagado los impuestos atrasados.

El abogado de Hunter Biden dijo en una audiencia reciente que estaba luchando por reunir testigos expertos dispuestos a declarar. Los fiscales dijeron que planean llamar a aproximadamente 30 testigos.



Los republicanos también han señalado que seguirán persiguiendo a Hunter Biden después de que se estancara su investigación de juicio político contra el presidente.

La semana pasada, los republicanos de la Cámara de Representantes emitieron remisiones penales contra Hunter Biden y el hermano del presidente, James, acusándolos de hacer declaraciones falsas al Congreso como parte de la investigación de juicio político del Partido Republicano, que lleva un año de duración. El presidente no ha sido acusado de ningún delito por los fiscales que investigan a su hijo.

El abogado de Hunter Biden dijo en un comunicado la semana pasada que las remisiones no son “más que un intento desesperado de los republicanos de tergiversar el testimonio de Hunter para distraer la atención de su fallida investigación de juicio político” e interferir con su juicio penal.

¿Un indulto presidencial para Hunter Biden?

El presidente Biden dijo el martes que aceptaría el veredicto en el juicio de su hijo y “seguiría respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación”. El presidente ha dicho en entrevistas recientes que no emitiría un perdón presidencial a favor de su hijo.

La respuesta del presidente al veredicto contrasta marcadamente con la de Trump, quien criticó al sistema de justicia como "amañado" después de su condena por 34 delitos graves en Nueva York.

El virtual candidato presidencial republicano fue condenado por un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante un soborno a una actriz porno que dijo que ambos tuvieron relaciones sexuales. Trump negó haber actuado mal y se ha presentado como víctima de un sistema de justicia con motivaciones políticas que trabaja para negarle otro mandato.

Mientras estuvo en la Casa Blanca, Trump utilizó su poder de indulto para beneficiar a una amplia gama de aliados, partidarios republicanos en el Congreso condenados por delitos y otras personas cuyas causas fueron defendidas por amigos suyos.

Los beneficiarios incluyeron a cuatro asociados condenados en la investigación de interferencia electoral rusa del fiscal especial Robert Mueller, pero excluyeron notablemente a otros dos (el exasistente de campaña Rick Gates y el exabogado personal Michael Cohen) que cooperaron con los fiscales como parte de esa investigación.

En un comunicado el martes, la campaña de Trump calificó el veredicto de Hunter Biden como “nada más que una distracción de los verdaderos crímenes de la familia criminal Biden”.

Trump y sus aliados han impulsado durante mucho tiempo acusaciones infundadas o desacreditadas de que Joe Biden, mientras se desempeñaba como vicepresidente, actuó para promover los intereses comerciales extranjeros de sus familiares.