Hunter Biden se declara culpable de nueve cargos de evasión fiscal: la sentencia se conocerá en diciembre

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se declaró culpable de nueve cargos en el caso presentado en su contra por evasión fiscal.

La declaración del hijo del mandatario fue aceptada por el juez federal en Los Ángeles, California, Mark Scarsi, quien fijó la fecha de sentencia para el 16 de diciembre.

Los cargos por los que Biden se declaró culpable incluyen evasión fiscal, haber reportado declaraciones fiscales fraudulentas, haber omitido declaraciones fiscales y haber omitido el pago de impuestos.

Previamente, la defensa de Biden había dicho que buscaba adherirse a un esquema legal llamado “Alford plea” al considerar que los fiscales tenían suficiente evidencia para lograr una declaración de culpabilidad de ir a un juicio.

Lowell había dicho que la intención de Hunter Biden es precisamente evitar la posibilidad de que los cargos fueran discutidos ante un jurado en un juicio.

“Hay pruebas abrumadoras de la culpabilidad del acusado”, dijo Lowell en un escrito enviado al juez. "Esto se puede resolver hoy. No es una cuestión complicada".

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por los fiscales que lo acusaron de evasión fiscal. Lowell dijo que no existió ningún acuerdo con los fiscales para que su cliente se declarara culpable de los cargos.

La decisión de Hunter Biden sorprendió a los fiscales y al juez ya que fue anunciada justo cuando había iniciado el proceso de selección del jurado. Unos 100 candidatos ya estaban siendo analizados para definir la integración del jurado.

El caso estaba listo para las declaraciones iniciales, que habían sido programadas para el lunes.

Aunque inicialmente Biden se había declarado inocente de los cargos de evasión fiscal, posteriormente aceptó declararse culpable el año pasado tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar otro juicio de posesión ilegal de armas. Ese juicio concluyó en junio con una declaración de culpabilidad contra el hijo del presidente.

Pero el acuerdo implosionó después de que un juez cuestionó aspectos inusuales del mismo y posteriormente fue acusado formalmente en los dos casos.

¿Cuáles son los cargos presentados en contra de Hunter Biden?

De acuerdo con las acusaciones presentadas por fiscales, Biden omitió el pago de impuestos por al menos 1.4 millones de dólares en un periodo de cuatro años, entre el 2016 y 2019.

El periodo en el que habría omitido el pago de impuestos coincide con el periodo en el que él ha dicho que enfrentó una lucha en contra de la adicción a las drogas.

Durante ese tiempo él habría tenido ganancias millonarias a raíz de sus negocios con empresas extranjeras, de acuerdo con las acusaciones.

La acusación formal alegaba que Hunter Biden vivía lujosamente mientras incumplía la ley tributaria, gastando su dinero en cosas como strippers y hoteles de lujo; “en resumen, todo menos sus impuestos”.

¿Cuáles son los escenarios que Hunter Biden podría enfrentar tras su declaración de culpabilidad?

Por los nueve cargos relacionados con evasión fiscal, Biden podría enfrentar una sentencia de hasta 17 años de prisión o una multa de hasta 1.3 millones de dólares.

Lowell, abogado de Biden, dijo que su cliente había decidido declararse culplable para evitar someter a sus familiares "un día más" enfocados en asuntos que ocurrieron cuando sufría una adicción a las drogas.

"Es momento de superarlo", dijo el abogado.

El juez Scarsi le preguntó a Biden: "¿Estás de acuerdo en que cometiste todos los elementos de todos los crímenes?".

Biden respondió de forma breve con un "sí", de acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación.

El fiscal Leo Wise dijo que estaba en "shock" tras atestiguar la decisión de Hunter Biden de asumir su culpabilidad.

El otro caso por el que Hunter Biden ya enfrentaba la posibilidad de ir a prisión

Hunter Biden ya enfrenta la posibilidad de ir a prisión luego de que fue declarado culpable de posesión ilegal de armas tras un juicio que concluyó el 11 de junio.

En ese caso, fue acusado de haber mentido sobre su adicción a las drogas al completar un formulario luego de adquirir un arma que poseyó por 11 días en el 2018.

Durante el juicio que derivó en su declaración de culpabilidad por parte de un jurado, los fiscales exhibieron múltiples pruebas del consumo de drogas del hijo del presidente en aquel momento.

El jurado lo encontró culpable de todos los cargos, incluidos mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en su solicitud al decir que no consumía drogas y posesión ilegal de un arma en octubre de 2018.

La resolución convirtió a Hunter Biden en el primer familiar directo de un presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito durante el mandato de su padre.

La sentencia está programada en Delaware para el 13 de noviembre, unos días después de la elección.

Podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión, pero ya que no tiene un historial criminal previo, podría enfrentar una pena menor o hasta evitar tiempo en la cárcel por completo.

La presión política por los cargos en contra del hijo del presidente demócrata a unos meses de la elección

La decisión de Hunter Biden de adherirse al esquema también podría evitar un mayor escrutinio de sus negocios con empresas extranjeras.

Políticos del Partido Republicano por años han buscado utilizar los antecedentes empresariales del hijo del mandatario para acusar, sin pruebas, al propio presidente Biden de corrupción.

Las posibles ramificaciones políticas del posible segundo juicio contra Hunter Biden apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales pueden haberse desvanecido un poco desde la decisión del presidente Biden en julio de abandonar la carrera de 2024.

Pero el presidente está profundamente preocupado por el bienestar de su hijo, por lo que un juicio probablemente le pesaría mucho en los últimos meses de su carrera política de cinco décadas.

Además, el juicio ocurriría unos meses antes de los comicios de noviembre que hasta ahora perfila un resultado definido por un estrecho margen de diferencia entre la demócrata Kamala Harris y el repúblicano Donald Trump.

Sondeos recientes colocan a Harris con una ligera ventaja sobre Trump, quien no ha dudado en utilizar los antecedentes de Hunter Biden para atacar a los demócratas y al gobierno de Biden.

