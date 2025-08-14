Hunter Biden rechaza retractarse de su dicho sobre Melania Trump y Jeffrey Epstein: "Al diablo con eso"

Este jueves se abrió un nuevo capítulo en la saga que rodea los archivos judiciales sobre el fallecido financista y pederasta convicto acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein. Uno que incluye a Melania Trump y a Hunter Biden, quien enfrenta una posible demanda de $1,000 millones por haber repetido en una entrevista detalles de reportes periodísticos previos: que Epstein aseguró haber sido él quien supuestamente presentó a Melania Trump y al presidente Donald Trump.

Hunter Biden habló sobre ese tema en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan. En una carta fechada el 6 de agosto, Melania Trump y su abogado, Alejandro Brito, catalogaron los comentarios como falsos, difamatorios y con un tinte "extremadamente obsceno".

Extractos de la entrevista en la que apareció Hunter Biden fueron ampliamente difundidos en redes sociales y reseñados por medios online en todo el mundo. Esto, según Melania Trump y su abogado, han causado "un sobrecogedor daños financiero y reputacional" a la primera dama de Estados Unidos.

Hunter Biden habló de otros temas en esa entrevista. Arremetió en contra de supuestas élites y personas del Partido Demócrata que afectaron a su padre, Joe Biden, antes de que abandonara su campaña para un segundo mandato presidencial.

Fue en medio de la entrevista que dijo: "Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son amplias y profundas". Ello fue disputado por Melania Trump.

Hunter Biden atribuyó lo que dijo a hallazgos del autor Michael Wolff, a quien Donald Trump catalogó en uno como "un periodista de tercera categoría". También lo acusó de presuntamente inventar historias para vender libros.

La estrategia de Melania Trump recuerda a la de su esposo, quien ha ido de forma agresiva y sostenida a los tribunales para enfrentar a sus críticos. Figuras públicas del calibre de los Trump encaran una vara altísima en cualquier demanda por difamación.

El mandatario y la primera dama han dicho previamente que quien los presentó fue Paolo Zampolli, un agente de modelos, en una fiesta durante el New York Fashion Week de 1998.

El 'caso Epstein' ha salpicado por semanas el gobierno de Trump. Desde que a mediados de julio y tras haber alimentado expectativas entre muchos de los seguidores MAGA (Make America Great Again) del presidente, el Departamento de Justicia y el FBI dijeron no haber encontrado evidencia de una supuesta y muy esperada por ellos lista de clientes sexuales de Epstein. Tampoco hallaron, según ellos, pruebas de chantajes por parte del fallecido financista.

Esto desató la ira de esos partidarios MAGA para quienes Epstein es el eslabón de una presunta cadena de pedofilia vinculada al poder, teorías que el mismo presidente y muchos de sus cercanos aliados han alimentado o incentivado por años. Aquí te explicamos más sobre este entramado:

"Al diablo con eso", responde Hunter Biden ante la carta con una amenaza de demanda de Melania Trump

Hunter Biden volvió a aparecer en el programa de YouTube de Callaghan en un video que aparece con fecha de publicación de este jueves. Sentados frente a un lago, Callaghan lee parte de la carta y explica que le piden eliminar el video de sus plataformas y a Hunter Biden que se retracte de lo que dijo en la entrevista anterior.

"Al diablo con eso ('fuck that'). Eso no ocurrirá", responde Hunter Biden cuando Callaghan le dice que tiene la oportunidad de retractarse por sus comentarios.

"Primero que todo, lo que dije fue lo que escuché y vi reportado en un texto. Principalmente de Michael Wolff, pero también en algo que data del 2019, cuando The New York Times (...) reportó que fuentes dijeron que Jeffrey Epstein dijo haber sido la persona que presentó Donald Trump a Melania", agregó. El artículo al que se refirió Hunter Biden en el Times fue este.

"Después creo que extractos de un libro fueron publicados en Vanity Fair y creo que ello ha sido algo repetido por periodistas y autores desde entonces. Pero la fuente principal son las entrevistas que Michael (Wolff) ha realizado para las que, de hecho, tiene cintas creo que de horas y horas y horas con Jefrrey Epstein directamente", añadió.

Hunter Biden también desestimó la amenaza de una demanda, considerando que para él la hacen para "distraer". También dijo que, en caso de que avancen con la demanda, posiblemente Melania y Donald Trump serían llamados a ofrecer declaraciones juradas.

"Creen que $1,000 millones me van a asustar", dijo entre risas.

Con información de la agencia AP.

