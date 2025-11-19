¿Qué puede hacer el Departamento de Justicia para censurar la publicación de los archivos del caso Epstein?

La aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein fue un hito que muchos pensaron que no sucedería. El cambio de postura del presidente Donald Trump, quien por meses trató de restar importancia e incluso frenar el voto de la ley en el Congreso, pero el fin de semana instó a los legisladores republicanos a votar a favor de la divulgación, fue crucial, para el voto casi unánime. Trump antes había tildado la publicación de los archivos como un "engaño de los demócratas".

Los copatrocinadores de la medida, el congresista republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, hicieron un trabajo titánico para impulsar la legislación.

Pero hay mucha especulación sobre qué va a pasar ahora, que la ley va al escritorio de Trump y espera la firma del presidente. ¿Cuánto se demoraría la publicación? ¿Se hará o no? Hay algunas vías para que el Departamento de Justicia (DOJ), que está al mando de la fiscal general Pam Bondi, una fiel aliada del presidente, demore las publicaciones.

Estas son algunas claves de lo que puede hacer el DOJ para contener la publicación de los documentos del caso Epstein.

¿Qué va a pasar ahora con los archivos de Epstein?

Una vez que ambas cámaras del Congreso aprueban el proyecto de ley, se presenta al presidente para que lo firme. "A partir de la medianoche del día de la presentación, el presidente tiene diez días, sin contar los domingos, para firmar o vetar el proyecto de ley. Si el proyecto de ley se firma dentro de ese plazo de diez días, entra en vigor. Si el presidente no lo firma ni lo veta... entonces entra en vigor sin su firma", detalla el procedimiento del Congreso.

Se espera que dada la atención y la abrumadora votación a favor que tuvo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, Trump firme rápidamente la legislación.

La ley ya promulgada se entrega a la Oficina del Registro Federal en los Archivos Nacionales y se le asigna un número de ley.

Investigación en curso: la principal vía de retención que tiene el DOJ

La principal herramienta que tiene el Departamento de Justicia para retener los archivos es la existencia de investigaciones en curso. Si inician investigaciones de estos documentos, el DOJ podría bloquear o retrasar la publicación parcialmente.

Massie explicó: "Es cierto que si comienzan investigaciones en una especie de área aislada de estos archivos de Epstein, podrían bloquear o retrasar, no lo retrasarán para siempre, pero podrían retrasar la publicación de esos archivos allí".

El republicano por Kentucky reconoció que este es el principal mecanismo que el Poder Ejecutivo podría utilizar para detener temporalmente la publicación de los documentos. Esta preocupación se intensificó después de que el presidente Trump ordenara días atrás investigar a personas vinculadas al delincuente sexual, nombrando específicamente a demócratas.

Por meses, varios congresistas han llamado al presidente a liberar los archivos del caso con el poder de su firma, y el hecho de que no lo haya ordenado, para ellos muestra que Trump no estuvo verdaderamente dispuesto a la transparencia sobre los delitos de Epstein.

El congresista Pete Aguilar, jefe del Caucus Demócrata Hispano de la Cámara Baja, afirmó que no cree que sea una coincidencia que Trump dirigiera a su fiscal general a abrir nuevas investigaciones, ya que el conocimiento de que existe una cláusula de investigación activa podría "impedir a la administración liberar estos registros".

Massie enfatizó que el caso Epstein no debería ser una cuestión de "divisiones políticas", ya que las sobrevivientes de la red de abusos sexuales no lo son, y los perpetradores tampoco. A pesar de los avances, la retención de documentos ha sido la norma, ya que la administración Trump optó por retener los expedientes Epstein durante meses.

Cuestión de tiempos

"¿Qué va a pasar ahora? La legislación le da a la rama ejecutiva solo 30 días para producir estos archivos", explicó Massie. Dijo que el lenguaje de la legislación está redactado de manera que la publicación siga "la vía rápida".

Además, la ley exige que si el Departamento de Justicia decide redactar (censurar) cualquier parte de ellos, tienen "15 días para explicar y justificar cualquier redacción".

"Para quienes pretendan usar las 'investigaciones en curso' como excusa para retener los archivos de Epstein, les rogamos que lean el texto del proyecto de ley. Dice: 'Limitadas y temporales'. Gracias por su atención", posteó Massie.



El republicano compartió un pequeño pasaje del lenguaje de la ley que dice que el DOJ puede retener la información que "(C) pondría en peligro una investigación federal activa o un proceso judicial en curso, siempre que dicha retención sea limitada y temporal".

Excepciones legales para censurar los archivos de Epstein

Además de la retención por investigaciones activas, el DOJ puede apoyarse en diversas normativas legales para justificar la censura o redacción de la información o incluso la no publicación de parte de los archivos.

Estas incluyen:

Datos de víctimas menores: La Ley Federal 18 USC 3509 indica que los datos de víctimas menores deben protegerse.

Material de Gran Jurado: El Ejecutivo no podría divulgar materiales de gran jurado sin una orden judicial, de acuerdo con la Regla 6 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que establece el secreto de los procedimientos.

Piezas clasificadas: Aunque el caso no trata información clasificada de seguridad nacional, puede haber piezas en poder del DOJ que estén clasificadas y no se puedan liberar bajo mera instrucción del Ejecutivo.

Una pequeña pieza de información sobre la seguridad nacional

Como jefe del Poder Ejecutivo, Trump ha tenido la autoridad sobre el Departamento de Justicia para ordenar la publicación de archivos de un caso que ya ha terminado y que no trata información clasificada de seguridad nacional, por lo que hubiera bastado con su instrucción.

Esas dos palabras, "seguridad nacional", es otro punto que genera suspicacias y que podría eventualmente ser usado por el DOJ para frenar la publicación.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, quien fue el principal arquitecto del retraso de tantos meses para el voto sobre la Transparencia de los Archivos Epstein, dijo antes de votar a favor de la ley, criticándola: "(Hay) Preocupaciones de seguridad nacional. La ley exige que la fiscal general divulgue, en un plazo de 30 días, la información clasificada en la mayor medida posible. Esto ignora el principio de que la desclasificación siempre debe recaer, y siempre ha recaído, en la agencia que originó la información de inteligencia. ¿Por qué? Para que puedan proteger sus fuentes y métodos"



Si se esgrimieran razones de seguridad nacional, los archivos podrían seguir siendo confidenciales

Cómo se puede impugnar la censura del DOJ

A pesar de las herramientas de retención, los promotores de la ley creen que el DOJ tiene límites, y la propia ley establece un mecanismo de impugnación. El aspecto más importante para combatir la retención de los documentos es la magnitud del caso, y la vía rápida que establece la línea de tiempo para que la fiscal general libere los archivos.

El congresista Massie sostuvo que, debido a que hay mil víctimas y tantos perpetradores, el DOJ "no pueden abrir suficientes casos para bloquear todos los archivos de Epstein" y proteger a todos estos perpetradores.

Incluso si comienzan investigaciones que parecen ser partidistas, Massie afirma que "no tienen suficientes investigadores para bloquear todos los archivos".

Además, la ley exige que cualquier cosa que el DOJ redacte (tache) debe ser justificada en un plazo de 15 días. Si bien el inicio de investigaciones podría retrasar la liberación de algunos archivos, no lo retrasará para siempre, aseguró Massie. La demanda de transparencia, asegura, es que esto se trata de revelar la verdad al pueblo estadounidense, y no de proteger a nadie, sea quien sea.