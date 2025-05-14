¿Restricciones a Medi-Cal? A partir de 2026, los indocumentados podrían quedar fuera del programa de salud estatal

Video Gavin Newsom propone congelar nuevas inscripciones de indocumentados a Medi-Cal: esto se sabe

El gobernador de California, Gavin Newsom, quiere que su estado deje de inscribir a más inmigrantes indocumentados de bajos ingresos en un programa de atención médica financiado por el estado.

Newsom quiere que esa medida conience a regir en 2026 y que también se empiece a cobrar una prima mensual a quienes ya están inscritos el año siguiente.

La decisión se debe a un costo del programa superior al esperado y a la incertidumbre económica derivada de las políticas arancelarias federales, declaró Newsom en un anuncio el miércoles. La medida del gobernador demócrata pone de relieve la lucha de Newsom por proteger sus prioridades políticas liberales en medio de los desafíos presupuestarios en sus últimos años en el cargo.

California fue uno de los primeros estados en extender los beneficios de atención médica gratuita a todos los adultos de bajos recursos, independientemente de su estatus migratorio, el año pasado. Este ambicioso plan, promovido por Newsom, busca ayudar al estado más poblado del país a acercarse al objetivo de la atención médica universal.

Sin embargo, el costo de dicha expansión superó en $2.7 mil millones lo previsto por el gobierno.

A partir de 2026, Newsom propone un 'cierre' a inscripciones a Medi-Cal

En marzo, Newsom sugirió a la prensa que no estaba considerando reducir los beneficios de salud para las personas de bajos ingresos que viven en el país sin documentos, ya que el estado lidiaba con un déficit de Medicaid de $6,200 millones. También defendió repetidamente la expansión, argumentando que le ahorra dinero al estado a largo plazo. El programa está financiado por el estado y no utiliza fondos federales.

Bajo el plan de Newsom, los adultos de bajos ingresos sin estatus legal ya no podrán solicitar Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid, a partir de 2026.

Quienes ya estén inscritos no serán expulsados de sus planes debido a la congelación de inscripciones, y los cambios no afectarán a los niños.

La oficina de Newsom no especificó cuánto duraría la congelación.

A partir de 2027: Medi-Cal y el "estatus migratorio insatisfactorio"

En el plan del gobernador, para el año 2027, los adultos con un "estatus migratorio insatisfactorio" en Medi-Cal, incluyendo aquellos sin estatus legal y aquellos que tienen estatus legal, pero no son elegibles para Medicaid financiado por el gobierno federal, también tendrán que pagar una prima mensual de $100.

La oficina de Newsom afirmó que esto coincide con el costo promedio que pagan quienes tienen planes de salud subsidiados a través del mercado de seguros médicos de California. La mayoría de las personas que actualmente tienen Medi-Cal no pagan prima.

Decisiones "difíciles" para preservar Medi-Cal

En total, la oficina de Newsom estimó que los cambios le ahorrarán al estado $5,400 millones para 2028-2029.

“El estado debe tomar medidas difíciles, pero necesarias para garantizar la estabilidad fiscal y preservar la viabilidad a largo plazo de Medi-Cal para todos los californianos”, declaró en un comunicado.

California brinda atención médica gratuita a más de un tercio de sus 39 millones de habitantes.

La expansión de Medi-Cal, sumada a otros factores como el aumento en los costos de farmacia y una mayor inscripción de personas mayores, ha obligado a California a solicitar préstamos y autorizar nuevos fondos para cubrir el déficit multimillonario a principios de este año.

Arreglar un problema de presupuesto en California

Los incendios forestales, las políticas arancelarias de Trump y los costos de salud presionan el presupuesto de California.

Las propuestas de Newsom se presentan antes de la presentación programada de presupuesto actualizado. La recuperación de los incendios forestales de Los Ángeles, los cambios en las políticas arancelarias federales y la costosa expansión de la atención médica están ejerciendo presión sobre el enorme presupuesto estatal de California.

Los legisladores prevén un déficit multimillonario este año y se proyectan mayores déficits para los próximos años. Se espera que Newsom atribuya el déficit a las políticas arancelarias del presidente Trump, estimando que estas han costado al estado 16,000 millones de dólares en ingresos fiscales.

Y si los republicanos aprueban recortes a Medicaid...

California también se prepara para importantes impactos presupuestarios si los republicanos en el Congreso implementan un plan para recortar miles de millones de dólares en Medicaid y penalizar a los estados por brindar atención médica a inmigrantes sin estatus legal.

Newsom ahora inicia negociaciones presupuestarias con los legisladores y no está claro cómo reaccionarán los demócratas, que controlan la Legislatura, a su plan de congelar las nuevas inscripciones a Medi-Cal para algunos inmigrantes. La propuesta presupuestaria final debe firmarse antes de junio. El presupuesto de California es, por mucho, el más grande entre los estados.

El gobernador ya anunció que planea reducir el gasto base este año. Analistas y economistas también advierten que California enfrentará mayores déficits en los próximos años debido a la desaceleración económica y la volatilidad del mercado bursátil provocada por la guerra arancelaria.