California

En TikTok y en español: Xavier Becerra abre una cuenta para promover su candidatura a la gobernación de California

Hoy, el ex secretario del Departamento De Salud y Servicio Humanos, ex fiscal general de California y candidato a gobernador, Xavier Becerra, anunció el lanzamiento de su cuenta de TikTok en español, aprovechando el que los hispanos son usuarios intensivos de la red social, según los estudios.

Por:
Univision
Video Entrevista exclusiva: Xavier Becerra habla de su aspiración a ser gobernador de California

Xavier Becerra, ex secretario de Salud y Servicios Humanos del presidente Joe Biden, ex fiscal general de California, exrepresentante del estado y hoy candidato a la gobernación de California, anunció el lanzamiento de una cuenta en la red social Tik Tok en español, en lo que su campaña describe como la primera de un aspirante al cargo "dedicada exclusivamente a hablar con votantes latinos en español".

De acuerdo con la información suministrada en exclusiva a Univision Noticias por la campaña de Becerra, la cuenta tendrá una mezcla de videos del candidato hablándole directamente a los usuarios, así como piezas producidas para la campaña, materiales de creadores de contenido y videos de simpatizantes.

Todos los materiales serán exclusivamente en español y destinados a la comunidad hispanoparlante, algo que Becerra considera "crucial" para su campaña.

“Compartir mi mensaje con los votantes sobre mis planes para reducir los costos en California y expandir la atención médica es fundamental. Por eso es crucial comunicarme en el idioma y en las plataformas donde los votantes pasan su tiempo y se informan", dijo Becerra a Univision Noticias.

"Estoy orgulloso de mis logros como Secretario del HHS y como Fiscal General para mejorar la vida de todos los californianos, incluidos los latinos. Espero con interés hablar con los votantes de nuevas e interesantes maneras en línea”, afirmó el exsecretario.

Los hispanos, grandes usuarios de TikTok

La estrategia de la campaña de Becerra de lanzar una cuenta en TikTok exclusivamente en español busca aprovechar el hecho de que, de acuerdo con los estudios, los hispanos se cuentan entre los usuarios intensivos de la red.

Un reporte del Pew Research Center publicado en 2024, indica que el 49% de los adultos hispanos usa TikTok. Una tasa mucho mayor que sus similares negros (39%), asiáticos (29%) y blancos (28%).

Además, la encuesta encontró que el 25% de los hispanos adultos consumen sus noticias en esa red social.

"Esto confirma por qué este es el momento perfecto para llegar a los latinos, incluyendo a quienes dedican su tiempo a consumir contenido en español, en una plataforma en la que pasan cada vez más tiempo", indicó la campaña del exsecretario a Univision Noticias.

¿Cuándo serán las elecciones para gobernador de California?

Los comicios para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California serán el 3 de noviembre de 2026, pero antes, el 2 de junio de ese año, los aspirantes de todos los partidos se enfrentaran en primarias generales no partidistas o tipo "jungla", de las que los dos más votados pasarán a disputarse el cargo.

Newsom no compite en estas elecciones porque la Constitución estatal impone un límite que le impide buscar un tercer mandato al frente de la gobernación. Fue elegido en 2018 y reelegido en 2022.

A 9 meses para las primarias, hay varios nombres en competencia para el cargo, pero los más destacados del lado demócrata, principalmente porque se trata de caras reconocidas, son los del exsecretario Becerra, la exrepresentante Katie Porter y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa.

