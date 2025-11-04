Cómo sabremos quién gana las elecciones en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey: así se proyectan los elegidos

Esas serán las preguntas que la agencia AP, en la que se apoya Univision Noticias en fechas electorales, responderá cuando recopile datos y declare ganadores en las cientos de carreras que están en juego este martes. Es algo que ha hecho por casi 180 años, casi desde que fue fundada.

Determinar los ganadores involucra un análisis cuidadoso y exhaustivo de los últimos conteos de votos disponibles y muchos otros datos electorales. El objetivo principal es responder lo siguiente: si existe algún escenario en el que el candidato que va en segundo lugar pueda sobrepasar al que lleva la delantera y ganar así la contienda. Si la respuesta es no, entonces se proyecta al que va en primer lugar como ganador.

Así el proceso de lo que se conoce como proyectar al ganador de una contienda determinada:

Por qué se proyectan ganadores

Estados Unidos carece de un organismo nacional que recopile los votos y divulgue los resultados electorales. Las elecciones son gestionadas localmente por miles de oficinas, y cada una sigue las líneas aprobadas en cada estado. En muchos casos, los estados mismos no ofrecen resultados electorales preliminares que se puedan seguir.

AP ha llenado ese vacío con un proceso en el que recopila los resultados y proyecta o declara ganadores. Ese proceso es crítico para tener información en el período que va desde el día de las elecciones hasta que se certifican los resultados de forma oficial, lo que habitualmente tarda semanas.

Cómo se recopilan los votos

El conteo que realiza AP suma información que de otra manera no estaría disponible por días o semanas en las páginas webs locales o que, si lo está, estaría dispersa en cientos de páginas distintas. Ante la falta de estándares nacionales a través de los estados, el trabajo de AP también garantiza que haya disponible un formato único, con términos estándares y un riguroso control de calidad.

AP contrata a reporteros que trabajan con funcionarios electorales locales para recopilar los resultados directamente de los condados o recintos donde se cuentan inicialmente los votos. Esos reporteros envían por teléfono o de forma electrónica los resultados tan pronto están disponibles. Si hubiese resultados disponibles en webs estatales o de condados, entonces AP también los toma de ahí.

En muchos casos, los condados actualizan los recuentos a medida que avanzan en el escrutinio de las papeletas. AP actualiza constantemente a medida que salen los resultados. En las elecciones generales, AP hace hasta 21,000 actualizaciones por hora.

Cómo se analizan los votos

A medida que entran las actualizaciones con los conteos de votos, AP los analiza para determinar los ganadores de las contiendas.

Una pieza clave que AP toma en cuenta es cuántas boletas faltan por contar y en qué áreas. En los casos en los que no hay disponible un conteo oficial o exacto de los votos que faltan por contar, AP estima cuántos votos fueron emitidos en cada elección tomando en consideración varios factores. Utiliza esas estimaciones para determinar cuántos votos se han contabilizado y cuántos faltan por contar.

AP también trata de determinar cuántas boletas han sido contadas, cuántas faltan por revisar y de qué tipo, si son las que se emiten por correo o se realizan en persona el día de las elecciones.

Esto se debe a que el método de cómo se votó puede estar relacionado con el partido por el que sufragaron los electores. Dado que el voto por correo se ha politizado fuertemente desde las elecciones de 2020, los demócratas son más proclives a votar por correo. Los republicanos, por el contrario, se inclinan más por ir a votar en persona el mismo día de las elecciones.

Es posible saber qué votos se contarán primero en muchos estados, tomando en cuenta elecciones previas o los planes que han delineado los funcionarios locales. En algunos lugares se marca claramente el tipo de voto una vez se divulga el dato.

Esto ayuda a determinar si la brecha que lleva algún candidato delantero se puede achicar o agrandar. Por ejemplo, si un estado contabiliza primero los votos emitidos en persona el día de las elecciones, seguido de los votos enviados por correo, eso podría sugerir que aunque tome la delantera un candidato republicano, eso podría cambiar a medida que se cuentan los votos por correo. Si ocurre lo contrario y se cuentan primero los votos por correo, el que un candidato republicano muestre una ventaja podría presagiar que ha ganado la contienda cómodamente.

Cuándo se proyecta un ganador

En muchos casos se puede proyectar un ganador bastante antes de que se cuenten todos los votos. Un equipo de periodistas y analistas de AP proyectará un ganador tan pronto se pueda determinar que su triunfo está claro.

En contiendas competitivas, los analistas de AP esperan hasta que haya votos adicionales contados o a que puedan confirmar información específica sobre cuántas boletas faltan por contabilizar.

Las contiendas competitivas donde se cuentan activamente los votos, como por ejemplo en estados donde se cuenta una gran cantidad de boletas después de la noche electoral, pueden ser consideradas como 'demasiado pronto como para proyectar un ganador'. Una carrera se considera 'demasiado pronto como para proyectar un ganador' si no hay un claro ganador incluso cuando se han contabilizado todos los votos salvo los que llegan más tarde del exterior.

Las proyecciones de AP no representan una predicción ni están sustentadas en especulaciones. Son declaraciones que se hacen con base en un análisis de los resultados electorales y otros datos que determinan que hay un ganador y que no hay probabilidad alguna de que otro candidato pueda superar al ganador cuando se hayan terminado de contar los votos.

