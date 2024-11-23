Quién es Brooke Rollins, la nominada por Trump para ser su próxima secretaria de Agricultura

Video Realizar investigaciones y desarrollar políticas que pongan a EEUU primero, el objetivo de esta organización

El virtual presidente electo Donald Trump nominó este sábado a Brooke Rollins, una cercana aliada del republicano, como su próxima secretaria de Agricultura.

Rollins, de 52 años, se desempeñó como asesora de política interior de la Casa Blanca durante la primera gestión presidencial de Trump.

Además encabeza es presidenta y directora ejecutiva America First Policy Institute, un think tank que colabora a sentar las bases para la segunda administración de Trump.

La nominación debe ser confirmada por el Senado, que estará controlado por los republicanos cuando Trump asuma el cargo el 20 de enero de 2025.

Rollins sucedería a Tom Vilsack, secretario de agricultura del presidente Joe Biden, quien supervisa la extensa agencia que controla las políticas, regulaciones y programas de ayuda relacionados con la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la calidad de los alimentos y la nutrición.

Rollins, quien se graduó de la Universidad Texas A&M con un título en desarrollo agrícola, es una antigua colaboradora de Trump.

Rollins anteriormente se desempeñó como asistente del exgobernador de Texas Rick Perry y dirigió un grupo de expertos, la Texas Public Policy Foundation.

Sólo estaba pendiente el nombramiento del titular de la Secretaría de Agricultura (USDA en inglés), una agencia con un presupuesto anual de unos 200,000 millones de dólares y alrededor de 100,000 empleados.

La elección de Rollins completa los perfiles que conformarían el gabinete de Trump, apenas dos semanas y media después de que el expresidente ganara la Casa Blanca una vez más.

Aunque ya han sido anunciados los nominados a secretarías de Estado, aún están pendientes otros nombramientos que tradicionalmente están a nivel de gabinete, incluido el de Representante Comercial de Estados Unidos y el jefe de la administración de pequeñas empresas.

Rollins, hablando en el programa de entrevistas cristiano "Family Talk" a principios de este año, dijo que Trump era un "jefe increíble" y confesó que en 2015, durante su primera campaña presidencial, dudó que tendría éxito en las primarias republicanas de ese año.

“Yo fui la persona que dijo: 'Oh, Donald Trump no va a estar más de dos o tres semanas en las primarias republicanas'. Esto es para aumentar los ratings de sus programas de televisión. Y luego volveremos a la normalidad'”, dijo. “Un par de años después, estaba dirigiendo su agenda de política interna”.

Trump no ha dicho mucho sobre sus políticas agrícolas

Trump no ofreció muchos detalles sobre sus políticas agrícolas durante la campaña, pero los agricultores podrían verse afectados si cumple su promesa de imponer aranceles generalizados.

Durante la primera administración Trump, países como China respondieron a los aranceles de Trump imponiendo aranceles de represalia a las exportaciones estadounidenses como el maíz y la soja que se venden habitualmente en el extranjero.

Trump respondió ofreciendo apoyos multimillonarios a los agricultores para ayudarlos a sortear los efectos de la guerra comercial que él mismo comenzó.

El presidente Abraham Lincoln fundó el USDA en 1862, cuando aproximadamente la mitad de los estadounidenses vivían en granjas.

El USDA supervisa múltiples programas de apoyo para agricultores; sanidad animal y vegetal y la seguridad de la carne, las aves y los huevos que sustentan el suministro de alimentos del país.

Sus programas federales de nutrición proporcionan alimentos a personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas y niños pequeños. Y la agencia establece estándares para las comidas escolares.

Robert F. Kennedy Jr., el candidato de Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha prometido eliminar los alimentos ultraprocesados de los almuerzos escolares.

También dijo que prohibiría que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria utilicen cupones de alimentos para comprar refrescos, dulces u otros productos llamados alimentos chatarra.

Pero sería el USDA, no el HHS, el responsable de implementar esos cambios.

Además, el HHS y el USDA trabajarán juntos para finalizar la edición 2025-2030 de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses.

Deberán presentarse a finales del próximo año e incluirán orientación sobre dietas saludables y estándares para los programas federales de nutrición.

