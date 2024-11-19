Quién es quién en el equipo de gobierno de Donald Trump

Estas son las personas que Trump ha nominado para su gabinete y equipo de gobierno. El gabinete incluye al vicepresidente y a los titulares de 15 departamentos ejecutivos, como Estado, Defensa o Energía. Los secretarios y directores de agencias deben ser aprobados por el Senado. Otros puestos clave, como jefa de gabinete o asesores de la Casa Blanca, no requieren este proceso.

Haga clic en cada foto para conocer el perfil de los nominados.