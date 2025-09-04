Preguntas sin responder que deja el ataque de EEUU contra un supuesto bote de narcotraficantes venezolanos

El ataque de EEUU a una lancha rápida que supuestamente llevaba droga desde el oriente de Venezuela a la isla de Trinidad y la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo ha dominado las noticias las últimas jornadas desde que el propio presidente Donald Trump dio a conocer la información.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han sido parcos a la hora de compartir detalles de la operación, que es considerada una de las más violentas en la historia de la lucha antidrogas que EEUU encabeza en la región y abre la interrogante de si este será el nuevo mecanismo que usará Washington para controlar la droga ilegal que se produce en Sudamérica para el mercado estadounidense.

Hay otras dudas sobre cómo se realizó la operación y por qué se tomó la decisión de atacar la pequeña embarcación en vez de interceptarla, decomisar la mercancía y apresar a los ocupantes, como suele ser el protocolo tradicional.

¿Cómo sabía EEUU que la lancha llevaba droga?

Desde Washington no se ha explicado cómo se determinó que la lancha rápida que fue destruida llevaba drogas o cómo se sabía cuál era su destino. Al anunciar la acción armada, el presidente Trump dijo que se dirigía a EEUU, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo después que iba a la vecina Trinidad y Tobago.

Una lancha rápida del modelo que se ve en el video que Trump colocó en sus redes sociales, no tiene capacidad para hacer el viaje desde Venezuela a EEUU. Además, no estaría cumpliendo con el tradicional modus operandi de los traficantes y contrabandistas que suelen operar en esa zona del oriente de Venezuela, que llevan sus mercancías (en este caso drogas) a islas del Caribe, desde donde son embarcadas a sus destinos finales en EEUU o Europa.

¿Cuánta droga llevaba la lancha?

Aunque las autoridades estadounidenses no han especificado el tipo de droga que supuestamente iba a bordo de la lancha, se asume que haya sido cocaína, visto que Venezuela es tradicional puente para el tráfico de esa droga que se produce en Colombia, Perú y Bolivia.

Algunas fuentes oficiales han hablado de un cargamento de 2.5 toneladas de droga, pero no está claro cómo han determinado esa cantidad. En el video sobre el ataque compartido por la Casa Blanca no se logra identificar fardos evidentes

¿Quiénes eran las personas a bordo?

Washington afirma que a bordo iban 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua, algo que tampoco está claro cómo ha sido determinado.

Algunos expertos en narcotráfico indican que no es común que lanchas rápidas que llevan drogas transporten tanta gente, porque la lógica es reservar el mayor espacio posible para la carga. La calidad del video no permite contabilizar cuántos ocupantes iban a bordo.

Sin embargo, es posible que el bote haya tenido una misión mixta y haya estado transportando cocaína y migrantes a Trinidad. De acuerdo con el sitio de noticias venezolano El Pitazo, los ocupantes de la embarcación eran de la localidad de San Juan de Unare y sus alrededores, en el estado Sucre, vecino a Trinidad.

¿Cuál es el protocolo en operaciones antidrogas en alta mar?

Generalmente, la Guardia Costera es la encargada de las operaciones antinarcóticos en el Caribe. Y las hace en coordinación con fuerzas de países cercanos al área.

Las operaciones antinarcóticos en aguas internacionales son producto de una constante vigilancia de las rutas que las organizaciones criminales usan para mover sus mercancías hacia EEUU, que es el principal mercado consumidor.

Cuando se realiza una intercepción, la embarcación ha sido monitoreada desde su punto de partida mediante satélites o aviones espías. En algún momento de la trayectoria, las fuerzas de la ley se dejan ver, se identifican y ordenan a la nave detenerse para ser abordada.

Esas operaciones terminan con la incautación de la droga, la embarcación y la detención de quienes hayan sido hallados a bordo hasta que las investigaciones determinen la responsabilidad que tengan en el transporte de mercancía ilegal.

En el caso de Venezuela, desde 2005 el gobierno se negó a renovar los acuerdos con EEUU para la lucha antidrogas por lo que esos trabajos conjuntos no se producen. Caracas asegura que hace operaciones antidrogas y presenta datos de mercancía incautada, pero no son verificables por alguna agencia independiente.

¿Hubo comunicación de advertencia con los ocupantes de la lancha?

No parece que haya sido el caso, porque el trozo de video suministrado por el gobierno estadounidense no muestra ningún intento de advertir al bote que está siendo vigilado.

Normalmente, se da una advertencia expresa desde algún helicóptero o una nave que haya zarpado para interceptar y, en caso de que no se logre que cumplan con las órdenes, se pueden realizar tiros de advertencia que no pongan en peligro la integridad de la embarcación ni sus tripulantes.

De acuerdo con conocedores, por regla general, los ocupantes de una nave bajo persecución suelen rendirse apenas son conminados a hacerlo, porque reconocen que no tienen manera de escapar de la fuerza superior que los ha estado vigilando.

¿Por qué no se interceptó la lancha?

No hay información oficial sobre cómo se desarrolló la operación que terminó con el ataque a la lancha y la muerte de sus 11 ocupantes, por lo que se desconoce si se consideró la opción de interceptarla en vez de destruirla.

¿Es legal destruir una lancha en aguas internacionales?

Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero los asesores legales del ejército estadounidense han indicado previamente que Estados Unidos debería actuar de conformidad con sus disposiciones.

En virtud de la convención, los países se comprometen a no interferir con los buques que operan en aguas internacionales.

Existen excepciones limitadas que permiten a un Estado incautar un buque, como la "persecución en caliente", en la que se persigue a un buque desde las aguas territoriales de un país hasta alta mar.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, afirmó a la BBC que, si bien los grupos del crimen organizado representan una grave amenaza para los derechos humanos en América Latina, los gobiernos regionales deben fortalecer su capacidad judicial para desmantelarlos.

“Si las circunstancias de este ataque son exactamente como las describe el gobierno, constituiría una ejecución extrajudicial, prohibida por el derecho internacional”, declaró.

¿Qué tiene que ver el Tren de Aragua?

Los 11 ocupantes de la nave fueron inmediatamente identificados como miembros del Tren de Aragua, un grupo delictivo surgido a mediados de la década pasada en una prisión venezolana del estado Aragua, en el centro del país.

De acuerdo con medios locales, el grupo está activo en la zona del oriente de Venezuela desde donde salió la lancha. La región, una de las pobres, solía depender de la pesca artesanal y el turismo, pero con el colapso económico que ha experimentado el país esas actividades han perdido importancia.

Como consecuencia, ha habido un repunte en el contrabando, una actividad tradicional entre esa región de Venezuela y Trinidad desde tiempos de la colonia española. En algunos momentos los contrabandistas transportaban gasolina o alimentos desde Venezuela, y ahora se centran mayormente en drogas y migrantes.

En julio, el gobierno de Trinidad y Tobago designó al Tren de Aragua como organización terrorista, lo que significa que las autoridades pueden congelar cualquier propiedad, fondo o activo que posea o controle la pandilla.

Las autoridades han confirmado que la pandilla está activa en la nación caribeña, con presencia principalmente en el centro y este de Trinidad, con actividades a pequeña escala, según dijo a AP un alto oficial de policía trinitario con profundo conocimiento de las operaciones de pandillas.

El Tren de Aragua fue el monstruo al acecho que Trump usó hasta el paroxismo durante su campaña electoral para justificar la imposición de una agresiva política migratoria que evitara la “invasión” del país por parte de criminales y personas con problemas mentales que, aseguraba, estaba mandando Maduro a EEUU.

¿Puede volver a suceder?

Según dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la cadena de noticias Fox, se ha entrado en “una nueva era", y por eso, “esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio".

"Esta es una misión seria y mortal para nosotros, y no se detendrá con este solo ataque. Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte", afirmó Hegseth.

"Lo que tenemos, allá en el Caribe, es una clara demostración de poderío militar", declaró Hegseth, recordando para muchos las bases de la ‘diplomacia de los botes’, la estrategia usada por EEUU y otros poderes, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, de mostrar músculo militar para convencer a otros países de plegarse a sus aspiraciones.

"El presidente Trump ha demostrado, ya sea en la frontera suroeste, los hutíes o la Operación Martillo de Medianoche en Irán, que un poder preciso podría impactar y transformar la dinámica en todo el mundo y en la región. Nicolás Maduro, mientras considera si convertirse en narcotraficante, tiene que tomar decisiones".