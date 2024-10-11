Qué es la "Operación Aurora", la nueva apuesta de Trump para demonizar a los inmigrantes como estrategia de campaña

Video La sentida historia de esta hija de una inmigrante indocumentada que “vivió y murió en las sombras” en EEUU

El expresidente Donald Trump compartió este viernes más detalles de su promesa de instituir un plan de deportación masiva de inmigrantes en un mitin de campaña celebrado en horas de la tarde en Aurora, Colorado, entre los que incluyó el nombre del programa: “ Operación Aurora”.

El nombre proviene de afirmaciones falsas hechas por Trump en el pasado sobre una banda de inmigrantes venezolanos conocida como el Tren de Aragua, que dijo, faltando a la verdad, que está "tomando el control de toda la ciudad" por lo que había prometido anteriormente "liberar a Aurora".

Trump planea desempolvar una ley de 1798

Las afirmaciones de Trump han sido desmentidas por autoridades de la ciudad de Aurora de ambos partidos, entre ellos Mike Coffman, el alcalde republicano de Aurora, quien dijo el mes pasado a la estación local de Univision Noticias que ha habido "mucha exageración" sobre la actuación de la banda en Aurora.

Durante el mitin del viernes, Trump fue más allá, describiendo a Estados Unidos como un país “ocupado” por inmigrantes y prometió que liberaría al país de los inmigrantes ilegales.

El expresidente dijo que deportará a los inmigrantes sospechosos de pertenecer a una pandilla con base en la ley de enemigos extranjeros 1798, que permite la expulsión de personas de países que han invadido Estados Unidos, después de una declaratoria de invasión.

El planteamiento de Trump ignora que las leyes vigentes permiten ya que cualquier extranjero condenado por cometer un crimen después de ingresar a Estados Unidos puede ser sujeto a procedimientos de deportación, particularmente cuando son condenados por delitos graves.

“Se detendrá la invasión. Los vuelos de inmigrantes terminarán y la aplicación de Kamala para inmigrantes ilegales se cerrará de inmediato en 24 horas”, dijo Trump, presumiblemente aludiendo a la aplicación para teléfonos celulares CBP One que busca agilizar el proceso de inmigración y reducir la actividad de las bandas de tráfico de migrantes.

“Ese mismo día comenzaremos la tarea de encontrar y deportar a todos los miembros de pandillas de inmigrantes ilegales de nuestro país. Los sacaremos, será una gran tarea nacional”, afirmó Trump.

La demonización de los inmigrantes como estrategia de campaña

“ Pido la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley”, añadió. “Lograremos una victoria completa y total sobre estos monstruos sádicos”.

El plan de también eximiría a la polícía local de cualquier procesamiento, dijo Trump. “Enviaremos escuadrones de élite de la Policía de Inmigración, la Patrulla Fronteriza y agentes federales de la ley para arrestar y deportar a todos los miembros de pandillas de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país.

El anuncio y los comentarios de Trump en Aurora demonizan una vez más a los inmigrantes y resaltan la importancia que la campaña del expresidente le da al tema migratorio, en el que creen que la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris es vulnerable.

Trump ha dicho en repetidas oportunidades que los inmigrantes que han entrado al país durante el gobierno de Biden han causado una gran ola delictiva, a pesar de que las cifras oficiales muestran una caída en el número de crímenes violentos en el páis desde que el presidente Joe Biden inició su mandato.

