Qué piensan los demócratas sobre el indulto presidencial a Hunter Biden

Video Presidente Biden otorga indulto a su hijo Hunter: ¿por qué el cambio de opinión y qué implica su decisión?

Aunque había prometido que no intervendría en los procesos judicales contra su hijo, el presidente Joe Biden terminó indultándolo, una decisión que ha causado un gran revuelo político en el país.

El presidente emitió un indulto "total e incondicional" el domingo, absolviendo a Hunter Biden, de 54 años, de cualquier delito cometido en la última década. El hijo del presidente fue hallado culpable por un jurado en junio por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma en 2018 y se declaró culpable en otro juicio por evasión fiscal.

Biden argumentó que su hijo había sido objeto de un proceso politizado iniciado bajo la administración de Trump y que "no hay motivos para creer que se detendrá aquí".

El indulto sorprendió porque cuando Biden llegó a la Casa Blanca en 2021 se comprometió a restaurar la "integridad" de un sistema judicial que los demócratas consideraban corrompido tras el mandato de Trump.

"No fue una decisión fácil", declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre a bordo del Air Force One, con destino a Angola. Hasta principios de noviembre la Casa Blanca había estado negando que Biden tuviera intención de perdonar a su hijo.



Era de esperar que la decisión hiciera enfadar a los republicanos y que estos tratasen de hacer un gran escándalo sobre el tema a pesar de la discrecionalidad presidencial para emitir indultos, que bien usó Trump durante su presidencia. Pero, ¿qué piensan los demócratas?

Las reacciones demócratas al indulto a Hunter Biden

Primeramente, l os demócratas temen que Trump use la decisión de Biden para justificar el indulto a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, como ya pareció anticipar Trump en sus críticas al indulto de Biden.

Pero más allá de lo que pueda hacer o no Trump, hay opiniones divididas en el partido sobre la decisión del presidente, que van desde muestras de comprensión hasta preocupación y duras críticas.

En las horas posteriores al anuncio de Biden, varios demócratas dijeron que a nivel personal entendían la decisión de Biden de proteger a su hijo, quien no solo perdió a una hermana pequeña y a su hermano adulto, sino que también ha tenido que enfrentarse a un escrutinio constante por la posición de su padre, a la vez que luchaba contra su adicción a las drogas y el alcohol. Sin embargo, al mismo tiempo creen que esta jugada puede enviar una señal equivocada a los estadounidenses de que las personas con influencias y relaciones en la política pueden tener un trato especial frente a la justicia.

Gary Peters, senador demócrata por Michigan, calificó la decisión de Biden como "incorrecta" alegando que la familia o allegados de un presidente "no deberían recibir un trato especial". “Este fue un uso indebido del poder. Erosiona la confianza en nuestro gobierno y envalentona a otros a torcer la justicia para que se adapte a sus intereses”, agregó, citado por The Washington Post.

En la misma línea, el representante de Maine, Jared Golden, dijo en redes sociales que “un indulto tan amplio para un familiar cercano sienta un precedente desafortunado que socava la confianza en el cargo de presidente”.



"Imprudente", "error", "mal precedente", son algunos de los calificativos con que importantes figuras del Partido Demócrata han calificado la decisión de Biden de indultar a su hijo.

Por ejemplo, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, acusó a Biden de haber "antepuesto a su familia al país". "Este es un mal precedente (...) que lamentablemente empañará su reputación", escribió en X.

El representante demócrata de Arizona, Greg Stanton, dijo que, si bien respeta al presidente, cree que en esto se equivocó. “Este no fue un proceso con motivaciones políticas”, dijo Stanton en X. “Hunter cometió delitos graves y fue condenado por un jurado de sus pares”, escribió.

Pero no todos coinciden. La demócrata de Texas y antigua abogada defensora, Jasmine Crockett, dijo a BBC News que "nos resultaría difícil" encontrar procesos similares al del hijo de Biden en todo Estados Unidos. "Permítanme ser clara: este es un padre y un presidente que no solo hizo lo correcto con su hijo, sino que también hizo lo correcto para corregir básicamente lo que yo consideraría un error", declaró.

En el círculo más cercano de Biden, algunos creen que el presidente actuó ante la certeza de que Trump volvería a Hunter Biden un blanco de la venganza y persecusión política que ya ha prometido contra sus contrarios. Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, no se atrevió a opinar sobre si Biden habría indultado a su hijo si Kamala Harris hubiera ganado las elecciones. "No puedo hablar de una hipótesis", dijo, y agregó: “Dos cosas pueden ser ciertas. El presidente cree en el sistema de justicia y en el Departamento de Justicia. Y también cree que su hijo fue señalado políticamente”.

Los indultos presidenciales a familiares

Los presidentes estadounidenses decretan cientos de indultos o conmutaciones de penas, sobre todo al final de su mandato de cuatro años.

El indulto concedido a Hunter constituye uno de los pocos casos en los que un presidente estadounidense ejerce este poder constitucional en beneficio de un familiar.

Durante su primer mandato, Donald Trump indultó a Charles Kushner, padre de su yerno Jared, condenado por fraude fiscal. Y ahora además busca incorporarlo a su gobierno, como embajador de EEUU en Francia.

También el presidente Clinton perdonó a su hermano, por un caso de drogas.



Con información de AFP, The Washinton Post y otros.