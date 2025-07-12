Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump anuncia aranceles del 30% contra México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto

El presidente Trump anunció este sábado un nuevo cambio en su política de imponer aranceles a las importaciones y dijo que los productos de México y la Unión Europea enfrentarían un arancel del 30%, sumando más incertidumbre al escenario económico global.

El presidente Donald Trump anunció este sábado que México y la Unión Europea (UE), de los principales socios comerciales de Estados Unidos, enfrentarían un arancel del 30% a partir del próximo mes, lo que aumenta la presión para alcanzar acuerdos en su guerra comercial.

Ambos aranceles a las importaciones entrarían en vigor el 1 de agosto, según Trump dijo en cartas separadas publicadas en su plataforma Truth Social.

El presidente citó como impulsor de esta nueva decisión el papel de México en el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la UE.

En su carta al gobierno de México, Trump reconoció que el país ha contribuido a frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que el país no ha hecho lo suficiente para evitar que América del Norte se convierta en un "campo de juego para el narcotráfico".

En su carta a la Unión Europea, Trump afirmó que el déficit comercial estadounidense representaba una amenaza para la seguridad nacional.

"Hemos tenido años para debatir nuestra relación comercial con la Unión Europea y hemos concluido que debemos alejarnos de estos déficits comerciales a largo plazo, cuantiosos y persistentes, generados por sus políticas arancelarias y no arancelarias, y sus barreras comerciales", escribió Trump en la carta a la UE.

Aranceles, amenazas, cambios e incertidumbre

La semana pasada, el presidente logró que sus erráticas políticas comerciales resultaran aún más desconcertantes para los países que están buscando negociar el tema de los aranceles. Redoblando sus esfuerzos en la guerra comercial, Trump amenaza con imponer aranceles a productos canadienses, incrementar su arancel universal a las importaciones de todo el mundo.

Expertos afirman que estas últimas medidas ponen de relieve la imprevisibilidad de las políticas comerciales del presidente.

Trump se encuentra en medio de una oleada de anuncios de nuevos aranceles con países aliados y no aliados, por igual, un pilar de su campaña para 2024 que, según él, sentaría las bases para revitalizar una economía estadounidense.

Con los aranceles recíprocos, Trump está, en la práctica, desmantelando las reglas que rigen el comercio mundial. Durante décadas, Estados Unidos y la mayoría de los demás países podían establecer sus propios aranceles, pero bajo el enfoque de la "nación más favorecida", no podían cobrar a un país más que a otro.

Con las cartas del sábado, Trump ha emitido ya condiciones arancelarias para 24 países y los 27 miembros de la Unión Europea.

Los aranceles son superiores al impuesto del 25% que Trump impuso a los productos mexicanos a principios de este año, aunque los productos que ingresan a Estados Unidos bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) están exentos. Canadá recibió previamente una carta similar que establecía aranceles del 35% sobre sus productos.

El arancel de la UE también es considerablemente más elevado que el del 20 % que Trump anunció en abril, mientras continúan las negociaciones con el bloque.

La UE, junto con docenas de otras economías, tenía previsto un aumento de sus aranceles estadounidenses desde el 10 % de referencia el miércoles, pero Trump pospuso la fecha límite hasta el 1 de agosto, pocos días antes de la entrada en vigor de los aranceles elevados.

Desde principios de semana, Trump ha enviado cartas a más de 20 países con los aranceles actualizados para cada uno.

