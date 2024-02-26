Cambiar Ciudad
Donald Trump

Fiscalía de Manhattan pide orden mordaza contra Trump en el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, solicitó una orden de mordaza “estrictamente adaptada” al caso, que prohibiría a Trump hacer u ordenar a otros que hicieran declaraciones públicas sobre posibles testigos y miembros del jurado.

Video "No tengo nada que ocultar": primeras declaraciones de Stormy Daniels tras acusación a Donald Trump

La Fiscalía de Distrito de Manhattan pidió el lunes al juez Juan Manuel Merchán que imponga una orden mordaza al expresidente Donald Trump, en el juicio por el soborno por pagado a la actriz pornográfica Stormy Daniels que está pautado para comenzar a finales del próximo mes, invocando su “larga historia de hacer comentarios públicos e incendiarios” sobre las personas involucradas en sus casos legales.

El fiscal de distrito Alvin Bragg solicitó una orden mordaza “estrictamente adaptada” al caso, que prohibiría a Trump hacer u ordenar a otros que hicieran declaraciones públicas sobre posibles testigos y miembros del jurado, así como declaraciones destinadas a interferir o acosar al personal del tribunal o sus familias.

La saga Stormy Daniels: estas son las claves del caso del presunto soborno a una actriz porno por el que Trump teme ser encarcelado

La saga Stormy Daniels: estas son las claves del caso del presunto soborno a una actriz porno por el que Trump teme ser encarcelado

Política
5 min

Proteger la integridad del juicio y la seguridad del jurado

La solicitud excluye los comentarios que Trump quiera hacer sobre el fiscal de distrito, a quien en el pasado ha llamado psicópata, animal y racista.

La moción de la fiscalía alega que la respuesta que los incediarios comentarios de Trump generan de sus seguidores “representan una amenaza importante e inminente a la administración ordenada de este procedimiento penal y una probabilidad sustancial de causar perjuicio material”.

La moción también pide proteger los nombres y direcciones de los jurados, a fin de "garantizar la integridad de los procedimientos, minimizar los obstáculos a la selección del jurado y proteger la seguridad de sus miembros".

"La autorregulación no es una alternativa viable, como deja claro la historia reciente del acusado", escribieron los fiscales en la moción, recordando que Trump “tiene una larga y quizás singular historia de uso de las redes sociales, discursos de campaña y otras declaraciones públicas para “atacar a individuos que considera adversarios”.

La selección del jurado en el caso está programada para comenzar el 25 de marzo. El juez Merchán, no se pronunció de inmediato.

Actualmente, Trump está sujeto a una orden de silencio en su caso federal en Washington, en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y fue impuesto de una orden mordaza en el caso por fraude comercial, que resultó en una condena por la que deberá pagar una multa cercana a $350 millones, por hacer una publicación despectiva en las redes sociales sobre la asistente legal principal del juez Arthur Engoron.

En la segunda oportunidad, Trump fue multado con dos veces, cada una de ellas por $15,000, por violar la orden.

Con información de The Associated Press.

Video Las prohibiciones que tendrá Trump en Nueva York tras la sentencia que le ordena pagar $355 millones por fraude
