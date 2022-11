El sospechoso dijo que iba en una "misión suicida": nuevos detalles de la agresión al esposo de Nancy Pelosi

De acuerdo con el expediente estatal del caso, en algún momento de la llamada al 911 Paul Pelosi puso el teléfono en altavoz y, tratando de calmar al intruso, trató de dar a entender a la operadora la gravedad de la situación. En un momento llegó a decir que no necesitaba a la policía, pero era una forma de calmar al agresor, ya que cuando la operadora le dijo que volviera a llamar si cambiaba de opinión, el hombre insistió: “No, no, no, este caballero ha irrumpido en la vivienda y eh, pretende esperar a que mi esposa llegue a casa".