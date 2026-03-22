Noticias Donald Trump anuncia despliegue de ICE en aeropuertos para ayudar a agentes del TSA Asimismo, más de 300 empleados han optado por renunciar desde el cierre el pasado 14 de febrero, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

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El presidente Donald Trump anunció este domingo 22 de marzo que se desplegarán agentes del ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) en los aeropuertos, liderados por Tom Homan, para colaborar con los agentes de la TSA.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que los demócratas solo están protegiendo a los criminales que entran a Estados Unidos al retener el dinero que se acordó en contratos firmados.

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Además, dijo que, a pesar de que los agentes del ICE hagan un buen trabajo, los demócratas los criticarán.

¿Qué ocurre en los aeropuertos?

El 14 de febrero del 2026, los recursos para el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) se congelaron por la problemática entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE, lo cual ha ocasionado que miles de funcionarios federales no tengan empleo y otros continúen trabajando, pero sin goce de salario.

Casi 65,000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo del presente año. Asimismo, más de 300 empleados han optado por renunciar desde el cierre el pasado 14 de febrero, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS).

Se estima que el salario anual de los trabajadores es de 50.000 y 60.000 dólares, por lo que el presupuesto que se tendría que aprobar oscila entre los 2.500 millones y 3.500 millones.

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La falta de personal ha generado que haya largas filas en los aeropuertos, por lo que las aerolíneas le han pedido a los usuarios que lleguen hasta dos horas más temprano para que eviten perder sus vuelos por la tardanza en los controles de seguridad.

¿Qué exigen los demócratas?

La razón por la que se oponen los demócratas al financiamiento es que quieren que haya cambios en la forma en que se hacen las redadas contra los migrantes por parte del ICE. Algunas de las cosas que piden son que se les prohíba usar máscaras a los agentes federales, patrullajes reducidos y que tengan una orden judicial antes de entrar a una casa.

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