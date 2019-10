Abogado de Trump asegura que si el presidente le disparara a alguien no debería ser enjuiciado

¿Recuerdas cuando el entonces candidato republicano a la presidencia Donald Trump dijo que él podría dispararle a alguien y no sufrir consecuencias? Lo que dijo Trump en enero de 2016 textualmente fue: “Dicen que tengo a la gente más leal, ¿han visto? Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y disparar a alguien, y no perdería ningún votante . Es increíble”, expresó Trump a sus seguidores en Iowa.

En ese momento el comentario causó rechazo y fue un escándalo. Ahora, más de tres años y medio después, esa misma frase se convirtió en un argumento de la defensa del abogado del presidente para que Trump no deba entregar sus declaraciones de impuestos.

El abogado hizo esta defensa de Trump este miércoles ante la Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito 2 de EEUU para que Trump no tenga que entregar sus declaraciones de impuestos a los fiscales de Nueva York, argumentando que es inmune a cualquier investigación criminal.

En agosto, Vance, quien aparece como demócrata en el registro electoral, citó las declaraciones de impuestos personales y corporativos de Trump de 2011 a 2018, y otros registros de la firma de contabilidad del presidente Mazars USA. La citación es parte de una investigación criminal sobre Trump y su negocio familiar cuyo alcance no se conoce públicamente.

Trump demandó a la oficina de Vance para bloquear la citación, argumentando que, como presidente en ejercicio, no puede ser sujeto a investigación criminal.

"Vemos toda la citación como una expedición de pesca inapropiada no hecha de buena fe", dijo Consovoy, al panel de tres jueces.

Carey Dunne, abogado de los fiscales, instó a los jueces a rechazar el argumento de Trump. "No existe la inmunidad presidencial para las declaraciones de impuestos", dijo añadiendo que si la oficina de Vance obtuviera las declaraciones de impuestos, se mantendrían confidenciales.

Lucha eterna

Trump había dicho en campaña que no presentaba sus taxes porque estaban, según él bajo "auditoría". Así rompió con la tradición de este gesto de transparencia que todos los aspirantes al cargo más alto de EEUU habían tenido desde tiempos del presidente Richard Nixon.

Sin embargo, tres años y medio después, Trump no ha publicado sus impuestos y, al contrario, lucha por preservarlos en secreto. Diversos análisis han señalado que muchas cuestiones podrían leerse en esas declaraciones. A la pregunta de porqué el presidente simplemente no publica sus taxes, analistas señalan que puede ser porque podría verse que no es tan rico cómo él se jacta de ser, o porque ha evadido impuestos.