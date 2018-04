Univision gana premio Hillman de periodismo por trabajo sobre violencia y refugiados en Centroamérica

El proyecto de periodismo colaborativo entre Univision Noticias y El Faro ganó el premio Hillman de periodismo. El galardón reconoce la excelencia de la historia ' De migrantes a refugiados: el nuevo drama centroamericano', que consta de cuatro partes y aborda la experiencia de las víctimas de la violencia y su búsqueda de seguridad.

Desde 1950, la Fundación Sidney Hillman honra "la labor de periodistas que persiguen la investigación y las historias de profundidad", según sus estatutos.

Este año, ese mismo proyecto ha sido reconocido en tres categorías de los premios de la Asociación Nacional de fotógrafos de Prensa (NPPA, por sus siglas en inglés), como mejor trabajo multimedia.

Ha sido un buen año para el equipo periodístico de Univision, que durante los primeros cuatro meses de 2018 ya ha recibido ocho prestigiosos premios nacionales e internacionales por su excelencia en periodismo digital. Entre ellos, uno de los galardones de periodismo en español más importantes del mundo, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018, otorgado en la categoría de Mejor Cobertura Multimedia por el podcast original “ Mejor Vete, Cristina”, que debutó en septiembre de 2017. El podcast, de siete episodios, cuenta la apasionante historia de Cristina Martínez, una chef mexicana cuyo extraordinario talento la ha convertido en una estrella del mundo culinario a pesar de su estatus de inmigrante indocumentada. Este es el tercer premio Ortega y Gasset para Univision Noticias.



publicidad

Univision Noticias ha competido en distintas categorías con algunos de los medios de prensa más respetados del mundo –como The New York Times, The Washington Post, Chicago Tribune, The Guardian, Financial Times- y obtuvo reconocimientos como el de la Sociedad de Diseño en Noticias ( SND, por sus siglas en inglés); el Club de Prensa Extranjera de Estados Unidos; y la organización Reporteros y Editores Investigativos ( IRE, por sus siglas en inglés).

“No podríamos estar más orgullosos del equipo de Univision Noticias Digital por la calidad del trabajo que hace día tras día”, dijo Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias. “Estos importantes premios nacionales e internacionales no solo confirman la excelencia periodística del equipo, sino que además ayudan a ampliar el alcance de reportajes sobre temas relevantes que impactan a nuestra audiencia principal, la comunidad hispana en Estados Unidos. Felicito a todas las personas talentosas que trabajaron en las piezas ganadoras”, añadió.

“Recibir un tercer premio Ortega y Gasset y otros siete reconocimientos de prestigio en tan poco tiempo es un logro enorme”, agregó Borja Echevarría, vicepresidente y editor en jefe de Univision Noticias Digital. “El hecho de que Univision Noticias esté compitiendo con lo mejor del periodismo mundial –y ganando– es muy gratificante y alimenta nuestro compromiso de seguir informando a nuestra comunidad con la más alta integridad periodística y enfocados en la innovación”, apuntó.



Animación: Un hijo muerto, otro amenazado por las maras: el drama de un padre huyendo de la violencia en Centroamérica Univision 0 Compartir

Estos son algunos premios y sus categorías:

NPPA lo mejor del periodismo gráfico 2018 – Multimedia

Reportaje Multimedia

Univision Noticias Digital

Primer Premio: “Una noche como testigo de la violencia en El Salvador”

Mención Honorífica: “Buscando asilo en México: Una familia dividida”

Portafolio Multimedia, Individual

Primer Premio: Almudena Toral

“Una noche como testigo de la violencia en El Salvador”

“Buscando asilo en México: Una familia dividida”

“Temor en la capital del pollo: La ciudad con mayor proporción de indocumentados de EE. UU.”

“De migrantes a refugiados: El nuevo drama centroamericano”

Portafolio Multimedia, Equipo, Mercado Pequeño

Primer Premio: Univision Noticias Digital

“De migrantes a refugiados: El nuevo drama centroamericano”





“La vida en el ojo del huracán”

“En peligro de deportación”

“JDF 16: De niño era un grande, y de grande era un niño”

SDN Premios de Infografía Malofiej 26

Reportaje

Univision Noticias

Medalla de Bronce: “Escribe tu zip code y descubre cómo se verá el eclipse en tu ciudad”

Club de Prensa Extranjera de Estados Unidos

Premio Robert Spiers Benjamin

Univision Noticias Digital y El Faro

“De migrantes a refugiados: El nuevo drama centroamericano”

IRE

Premio Gannett a la Innovación en Periodismo de Vigilancia

“Paradise Papers: Secrets of the Global Elite” (Los Papeles del Paraíso: Secretos de la Élite Global)

Univision Noticias fue la única organización de noticias en español de Estados Unidos incluida en la coalición internacional de medios –liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos– que realizó este aclamado trabajo de periodismo de investigación.