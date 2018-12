En el episodio de esta semana, Ramos y Vargas conversan sobre los temores de ser indocumentado, sobre todo en los tiempos de Donald Trump. Pero el joven asegura que no, que no teme, y que se siente tranquilo al saber que aunque puedan venir las autoridades migratorias a arrestarlo por no tener papeles, "no podrán detener lo que está en mi mente (...) No tengo pasaporte, no tengo una green card, no tengo la ciudadanía que muchos estadounidenses dan por sentada, pero sé exactamente quién soy y sé exactamente lo que estoy haciendo. Es por eso que soy una persona libre".