Ante los detectives, Venus aseguró que no se sentía mal por lo que había hecho y relató lo que le dijo a su víctima antes de clavarle el puñal varias veces. “Le dije: 'no voy a perdonarte y me recordarás hasta que te vea en el maldito infierno'”, fue la frase de la pandillera, según documentos judiciales.