Supermartes de supersorpresas

El supermartes, ese importante día que va definiendo quién será el abanderado o la abanderada demócrata en la contienda presidencial, no decepcionó en muchos frentes, particularmente en lo que parece ser una enorme participación de votantes, especialmente entre la comunidad hispana. También aclaró una contienda entre dos evidentes rivales: el exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, quienes representan los dos espectros del Partido Demócrata.

Trump no ha tardado mucho en reforzar esa veta antiinmigrante con la que mantiene literalmente hipnotizada a su base, como sus recientes declaraciones en las que vincula el peligro de la propagación del coronavirus con la seguridad fronteriza, una referencia vulgar y desafortunada que podría repercutirle en contrario, dado que ya el nivel de politización del pueblo estadounidense y de sus minorías migratorias les permite asumir ese y otro tipo de declaraciones como un ataque directo al votante que quiere un cambio y a sus familias.

Y es esa una de las interrogantes: qué ocurriría en una contienda ante Trump si Sanders fuera el nominado. ¿Competiría efectivamente contra Trump en estados clave para ganar la presidencia? Otra interrogante es qué ocurrirá si Sanders no es el nominado. Es decir, si se repetirá lo ocurrido en 2016 cuando muchos sanderistas decepcionados de que la nominada fuera Hillary Clinton se quedaron en casa pensando que la exsenadora y exprimera dama ya tenía la elección asegurada, pero aunque ganó el voto popular, perdió el Colegio Electoral ante Trump por apenas 80 mil votos en tres estados: Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.

La campaña de Sanders al menos parece haber entendido la importancia de cortejar a la comunidad y al voto latino con tiempo, no 48 horas antes de la elección, y parece estar funcionándole. Biden, como tantos demócratas antes que él, sigue apostando a la lealtad hispana al establishment demócrata y a que el apoyo de diversas figuras y políticos hispanos lo impulsen en el proceso. Quizá en algunas partes del país y entre algunos sectores de votantes ese sea el caso. Tal vez los votantes buscan un retorno a la “normalidad” y Biden les ofrece ese sentido de familiaridad y estabilidad.

Pero es un hecho que el votante latino joven no es igual ni piensa igual que sus padres o sus abuelos. La lealtad ciega, por otro lado, no siempre ha operado a favor de los intereses de los latinos. Y en este sentido vale la pena recalcar que las nuevas generaciones han adquirido una madurez política aun mayor que la de las generaciones anteriores, de tal modo que al cumplir la edad reglamentaria para registarse y votar no les tiembla el pulso para emitir su sufragio. Y esta vez parece ser mayor su entusiasmo electoral, el que en definitiva sería histórico desde cualquier punto de vista.