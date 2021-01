Trump y el fin de la verdad

Donald Trump creía equivocadamente que si repetía mucho una mentira se iba a convertir en realidad. Y no fue así. Trump perdió la elección presidencial. Por mucho. Los resultados oficiales le dan solo 232 votos electorales frente a los 306 para Joe Biden. Además, aunque no es determinante, Biden obtuvo a nivel nacional siete millones de votos más que Trump. El actual presidente no solo es un perdedor sino que, también, es un mal perdedor.