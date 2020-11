Cómo se salvó, por ahora, nuestra democracia

Decenas de miles de estadounidenses han celebrado en las calles del país la derrota del presidente Donald Trump como nunca lo habían hecho al menos durante las casi cinco décadas en que he vivido en este país. ¿Por qué? Porque muchos reconocen que, con la victoria electoral de Joe Biden, no se están deshaciendo de un mandatario cualquiera sino de un aspirante a dictador. Celebran el rescate y posible resurgimiento de la democracia. La ocasión es oportuna para sacar las cuentas de cómo se logró. Pero también para advertir, sin ánimo de aguar la fiesta, que el peligro de que se mediatice o se pierda nuestra democracia no ha desaparecido con el repudio mayoritario a Trump.

La salvación, por ahora, de nuestra democracia parece un milagro. Pero no lo es. Muchos héroes, en su mayoría anónimos, han contribuido a la hazaña. Que cada uno haga su propia lista. La mía comienza con los principales medios del país, esos que durante largo tiempo se han ganado el prestigio del que gozan, como los diarios The New York Times, The Washington Post y The Guardian, en su edición estadounidense; y cadenas noticiosas como CNN y MSNBC. No fueron infalibles, desde luego. Nunca lo han sido. Nunca lo serán. Pero, en conjunto, no desmayaron en la denuncia documentada y contundente de los abusos de poder y corrupción de Trump y su entorno a riesgo de perder el patrocinio de simpatizantes del presidente y sufrir las diatribas y presiones suyas y de sus cómplices asalariados.